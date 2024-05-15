Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж камерофона серии Tecno Camon 30

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла продажи камерофонов серии Tecno Camon 30 в своей сети магазинов по цене от 25 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Серия представлена четырьмя вариантами: Camon 30, Camon 30 Pro 5G, Camon 30 5G, Camon 30 Premier 5G.

Камера смартфона имеет элементы классической фотокамеры: рифленая кромка напоминает

объектив профессиональной камеры, а резьба по контуру сделана на специальном фрезеровочном станке по технологии CNC. Размер сенсора основной камеры увеличился с 1/1,73 до 1/1,57 дюйма, что расширило светочувствительную площадь более чем на 13%. Размер каждого отдельного пикселя увеличился до 1,0 мкм, благодаря чему возросла яркость и снизился уровень шума в ночных снимках.

Система обработки изображения PolarAce на базе процессора Sony CXD5622GG поддерживает съемку одновременно в 4K/30 и HDR, выполняет искусственное шумоподавление и оптимизирует качество изображения на каждом кадре видео. Технология работает с фронтальной камерой, основной камерой и перископическим телеобъективом. Шумоподавление доступно с помощью искусственного интеллекта для каждого кадра видео, в том числе во время ночной съемки. Повышенное качество изображения с высоким динамическим диапазоном HDR за счет увеличения яркости и сохранения деталей в темных участках кадра делает снимки более эффектными.

Корпус исполнен в экологичном материале, созданном совместно с немецким брендом ТВ- и аудиотехники LOEWE по технологии переработки остатков кофейной гущи. Задняя панель выполнена из искусственной замши с мраморной текстурой и тактильным эффектом ручной отделки.

Толщина корпуса составляет 7,7 мм и 7,9 мм в модели Camon 30 Premier 5G. Матовые прямые грани обработаны методом непроводящей вакуумной металлизации с нанесением специальной пленки, что делает их похожими на металл.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1 200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.