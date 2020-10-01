OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены

OPPO объявила о выходе новой серии камерофонов Reno4: Reno4 Lite и Reno4 Pro, первого устройства OPPO с поддержкой технологии 5G в России. Reno4 Pro порадует пользователей продвинутыми возможностями ночной видеосъемки с новым широкоугольным объективом и ультрастабилизацией Steady Video 3.0. Ультратонкий Reno4 Lite оснащен AI-камерами для любого сценария использования. 48 МП основной и 8 МП широкоугольный модули, а также фронтальные камеры с двойной глубиной резкости позволят делать максимально четкие снимки профессионального уровня — для тех, кто всегда в кадре.

Стильный, тонкий (7,6 мм) и легкий (весом всего 172 г) смартфон Reno4 Pro удивит самых взыскательных пользователей. Экран с диагональю 6,5 дюймов с частотой обновления 90 Гц покрыт сверхпрочным стеклом Gorilla Glass 5 и занимает 93,4% полезной площади устройства. Reno4 Pro оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 765G, поддерживающим режимы 5G SA\NSA, что обеспечивает максимальную скорость загрузки – 500 Мбит/с и предельную скорость скачивания 1,9 Гбит/с. Антенна 360° активирует технологию интеллектуального выбора сети для стабильного соединения 5G. Для корректной работы 5G необходима соответствующая инфраструктура оператора связи, от которой будет зависеть скорость и качество соединения.

В Reno4 Pro представлена универсальная конфигурация камер: основная 48 МП, ультраширокоугольная 12 МП, 13 МП телеобъектив на задней панели, а также 32 МП селфи-камера. Широкоугольный объектив Ultra Night с режимом Ultra Night Video, уникальным алгоритмом объединения пикселей 4-в-1 и многокадровым шумоподавлением позволяет снимать динамичные ролики даже в темное время суток, не упуская ни одной детали. Лазерный автофокус гарантирует моментальную смену фокусного расстояния и отсутствие артефактов на видео. Третье поколение технологии стабилизации на всех камерах смартфона обеспечивает максимальную четкость и плавность изображения. Дополнительным инструментом для создания качественного контента является съемка видео с расширенным динамическим диапазоном в режиме Live HDR, который выстраивает точные параметры экспозиции, обеспечивая четкость объектов без размытия и искажений.





Reno4 Pro оснащен фирменной технологией быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которая позволяет мгновенно зарядить устройство, и уже через 30 минут смартфон будет готов к длительной работе.

Компактный корпус, скругленные грани и уникальное покрытие Reno Glow — Reno4 Lite удивит пользователей утонченным дизайном. Толщина устройства составляет всего 7,48 мм, а вес — около 164 г.

OPPO Reno4 Lite обладает 6,43-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Смартфон оснащен двумя фронтальными камерами: 16 Мп основной и 2 Мп — сенсор глубины. Основная камера представлена четырьмя объективами: 48 МП основной модуль, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп черно-белый и 2 Мп — монообъектив. На задней панели также расположена светодиодная вспышка. Процессор MediaTek Helio P95 с высокой оптимизацией работы ИИ расширяет творческие границы съемки.

Двойная камера позволяет применять эффект боке, создавая кинематографичные снимки: четкое выделение контуров фигуры на первом плане и размытие фона для выразительности кадра. Благодаря ИИ-алгоритму Reno4 Lite получил новый портретный режим, в котором задний фон можно сделать черно-белым, выделив только объект съемки. Режим ночного портрета позволяет создавать четкие снимки и видео в темное время суток — достаточно взять смартфон на прогулку и запечатлеть особенную красоту на улицах ночного города.

Технология быстрой зарядки 18 Вт помогает всегда оставаться на связи: достаточно заряжать смартфон в течение пяти минут, чтобы обеспечить три часа разговора. При зарядке устройства ночью индикатор достигает 80%, далее умный алгоритм анализирует поведение пользователя и активирует дальнейший заряд только перед пробуждением. Более того, новый режим энергосбережения позволяет рационально распределить оставшийся заряд. Так, 5% хватит еще на 70 минут звонков или 30 минут использования навигатора.

Anti-Lag Engine, уникальный алгоритм OPPO, предотвращает фрагментацию файлов в памяти смартфона, ускоряя работу с документами на 130% и запуск приложений на 40%, а также продлевая срок службы устройства.

В России Reno4 Lite будет доступен в черном и бирюзовом цветах, приобрести новинку можно по цене 24 990 рублей. Reno4 Pro 5G в черном и голубом цветах стоит 59 990 рублей.

С 01 по 08 октября 2020 года в фирменном интернет-магазине OPPO можно оформить предзаказ. При оформлении покупки Reno4 Lite в указанный период пользователь получает в подарок беспроводные наушники Enco W31 с двойным шумоподавлением во время звонков (6 990 рублей), а будущий обладатель Reno4 Pro 5G — Enco W51 (8 990 рублей) с системой 3-х микрофонов для качественной передачи голоса. Выгодное предложение действует только в период предзаказа — количество подарков ограничено.