МТС открыла продажи фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж новых фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость Xiaomi Smart Band 9 Active в МТС составляет 2,59 тыс. руб. Стоимость Xiaomi Smart Band 9 Pro составляет 7,99 тыс. руб. На новинки действует рассрочка 0-0-3.

Новинки от Xiaomi подходят для повседневного использования и оснащены современными функциями, обеспечивающими эффективное отслеживание физических активностей и мониторинг здоровья. Они удовлетворяют потребности как начинающих пользователей, так и опытных спортсменов.

«Рынок носимых устройств растет. За первые девять месяцев этого года в России было продано 5,5 млн устройств на сумму 37,5 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 2% в штуках и на 15% в деньгах. В категории фитнес-трекеров Xiaomi традиционный лидер, а самые популярные устройства – модели семейства Smart Band, поэтому ожидаем, что новинки будут пользоваться высоким спросом», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О Xiaomi Smart Band 9 Prо

Для профессионалов и любителей фитнеса Xiaomi Smart Band 9 Pro предлагает обновленный прямоугольный AMOLED-дисплей с узкими рамками и соотношением экрана к корпусу 77%, что обеспечивает потрясающее визуальное восприятие. С высоким разрешением 336x480 пикселей и автоматической регулировкой яркости до 1200 нит, этот браслет гарантирует отличную видимость при любых условиях освещения. Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен аккумулятором емкостью 350 мАч, что позволяет ему работать до 21 дня при обычном использовании, делая его надежным выбором для активных пользователей.

Xiaomi Smart Band 9 Pro, обладающий производительностью премиального уровня, предлагает расширенные функции мониторинга здоровья, повышая точность измерения пульса на 15% и обеспечивая круглосуточное отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Браслет поддерживает функцию анализа сна, предоставляя подробные отчеты и персонализированные рекомендации для его улучшения. Он также обеспечивает мониторинг более 150 режимов активности и включает усовершенствованные алгоритмы для определения VO₂ max, тренировочной нагрузки и времени восстановления. Кроме того, устройство оснащено GNSS для точного отслеживания маршрута и предлагает функцию персонального тренера с 3D-анимацией мотивирующих упражнений.

Xiaomi Smart Band 9 Pro, обладающий временем автономной работы до 21 дня при обычном использовании, предназначен для активных людей, заботящихся о своем здоровье. Разнообразные стильные ремешки, включая TPU, кожаные и магнитные⁷ варианты, делают его отличным выбором для любого образа и стиля.

О Xiaomi Smart Band 9 Active

Xiaomi Smart Band 9 Active предлагает впечатляющее время автономной работы — до 18 дней в обычном режиме использования, что обеспечивает длительную эксплуатацию без необходимости частой подзарядки. Надежный аккумулятор емкостью 300 мАч и технологии оптимизации энергопотребления гарантируют стабильную работу устройства на протяжении длительного времени. 1,47-дюймовый TFT-дисплей с частотой обновления 60 Гц обеспечивает яркое и плавное изображение, что делает взаимодействие с устройством легким и приятным.

Мониторинг здоровья в течение всего дня включает измерение частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и отслеживание сна с высокой точностью. Автоматическое отслеживание уровня кислорода позволяет контролировать состояние здоровья в реальном времени, а функция комплексного мониторинга сна оценивает различные стадии сна и предоставляет персонализированные рекомендации. С 50 спортивными режимами и водонепроницаемостью 5ATM, Xiaomi Smart Band 9 Active идеально подходит для активного образа жизни. Ремешок доступен в нескольких цветах, таких как черный, бежево-белый, розовый, желтый и светящийся, а также предлагает более 100 настраиваемых циферблатов, которые подойдут под любой стиль.