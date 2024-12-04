«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi – Xiaomi Smart Band 9 Pro (7,9 тыс. руб.) и Xiaomi Smart Band 9 Active (2,6 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Xiaomi Smart Band 9 Pro предназначен для активных пользователей и любителей спорта. Он получил обновленный прямоугольный AMOLED-экран с минимальными рамками и внушительным соотношением экрана к корпусу – 77%. Благодаря разрешению 336x480 пикселей и поддержке автоматической настройки яркости до 1200 нит, устройство обеспечивает комфортный просмотр в любых условиях освещения. Аккумулятор емкостью 350 мАч гарантирует до 21 дня автономной работы, что делает браслет идеальным спутником для динамичной жизни.

Xiaomi Smart Band 9 Pro предлагает улучшенные функции здоровья, включая увеличение точности измерения пульса на 15%, непрерывный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса. Браслет анализирует качество сна, предоставляя детализированные отчеты и индивидуальные рекомендации. Более 150 спортивных режимов и обновленные алгоритмы позволяют отслеживать VO₂ max, тренировочную нагрузку и время восстановления. Также предусмотрен встроенный GNSS для точного маршрута и анимационные 3D-упражнения для повышения мотивации.

Xiaomi Smart Band 9 Pro сочетает стильный дизайн с практичностью. Выбор ремешков из TPU, кожи или с магнитной застежкой позволяет адаптировать браслет под любой образ.

Xiaomi Smart Band 9 Active впечатляет автономностью — до 18 дней без подзарядки. Емкий аккумулятор на 300 мАч и энергосберегающие технологии обеспечивают стабильную работу устройства. 1,47-дюймовый TFT-дисплей с частотой обновления 60 Гц дарит четкое изображение и плавную работу интерфейса.

Датчики здоровья работают круглосуточно: мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и качество сна анализируются с высокой точностью. Функция анализа сна оценивает его фазы и предоставляет рекомендации для улучшения. Браслет поддерживает 50 спортивных режимов, а водонепроницаемость 5ATM делает его подходящим для тренировок в бассейне.

Множество цветовых решений ремешков — черный, светло-бежевый, розовый, желтый и даже светящийся — вместе с сотней настраиваемых циферблатов помогают создать уникальный стиль.

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Xiaomi Smart Band 9 Active – 2,6 тыс. руб.; Xiaomi Smart Band 9 Pro – 7,9 тыс. руб.