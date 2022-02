Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin

Компания Garmin International Inc., подразделение Garmin Ltd., объявила о выпуске устройств Instinct 2 Series, нового добавления к популярной линейке прочных смарт-часов Instinct. Эти модели, предназначенные для работы в сложных условиях, предлагают различные размеры, новые цвета и множество функций для наблюдения за здоровьем и велнесом (например, VO2 Max и баллы сна). Для некоторых моделей обеспечивается неограниченный период работы от батареи.

В дополнение к новым ярким цветам модели линейки Instinct 2 Series предлагают более тонкий корпус и два варианта размера – традиционный 45 мм и новый Instinct 2S 40 мм, разработанный для пользователей с более тонким запястьем. Устройство оснащено новым легко читаемым дисплеем с высоким разрешением и химически усиленным стеклом с защитой от образования царапин. Как и модели линейки Instinct и Instinct Solar Series, новые устройства Instinct 2 созданы в соответствии с военным стандартом 810 для защиты от ударного и температурного воздействия. Обеспечивается водонепроницаемость до глубины 100 метров.

Часы Instinct 2 Series отходят от традиционных цветовых решений и предлагаются в ярких вариантах – «Электрический лайм», «Мак» и «Нео-тропик». Линейка включает модели Instinct 2 Solar (с подзарядкой от солнца), стандарт (без подзарядки от солнца), Surf, Tactical и Camo editions. На этом варианты не заканчиваются. С помощью программы Garmin Your Watch, Your Way пользователи могут создавать собственные версии Instinct 2 или 2S Solar по своему выбору. Используя различные сочетания безелей и ремешков, можно получить более 240 комбинаций.

Garmin Instinct 2

Устройства Instinct 2 Series совместимы с магазином Garmin Connect IQ (CIQ) - платформой «все-в-1» для загрузки бесплатных приложений, виджетов, циферблатов, полей данных и прочего контента. Используя магазин CIQ, владельцы часов Instinct 2 Series могут загружать такие функции для наблюдения за здоровьем и велнесом, как отслеживание количества выпитой жидкости, таблица лидеров, отслеживание менструального цикла и беременности и т.д.

Увеличенный период работы от батареи

В моделях линейки популярных смарт-часов Instinct 2 Series значительно увеличен период работы от батареи; Instinct 2 обеспечивает до четырех недель непрерывной работы в режиме смарт-часов. Благодаря развитию технологии солнечных батарей некоторые модели Instinct 2 Solar предлагают неограниченный период работы от батареи в режиме смарт-часов.

Поддерживайте здоровье и оставайтесь на связи

Модели Instinct 2 теперь содержат полный набор функций Garmin для велнеса, которые помогут сделать жизнь пользователей еще лучше. Эти функции включают баллы сна, расширенное наблюдение за параметрами сна и новую функцию мониторинга здоровья для удобного просмотра таких ключевых параметров, как Body Battery, стресс и частота пульса на одном экране. Любители спорта получат дополнительную мотивацию благодаря наличию таких функций, как VO2 Max, спортивный возраст, статус/ нагрузка/ эффект тренировки, время восстановления, тренировки HIIT и ежедневные рекомендованные тренировки.

Часы Instinct 2 Series поставляются с предзагруженными спортивными приложениями и занятиями для поддержания ваших увлечений. Новое занятие «Мультиспорт» позволяет переходить между занятиями, продолжая просматривать общее время и расстояние. Благодаря функции «Обнаружение инцидентов» друзья и близкие смогут наблюдать за занятиями пользователя с помощью обмена текстовыми сообщениями, а также получать оповещения в случае экстренной ситуации. Если часы Instinct 2 сопряжены с приложением Garmin Connect Mobile, и был обнаружен инцидент, приложение может передать сообщение с именем и координатами пользователя (при наличии) контактам для экстренной связи.

Модели Instinct 2 Solar включают систему бесконтактных платежей Garmin Pay для быстрой оплаты покупок. Для оплаты достаточно поднести часы к совместимому платежному терминалу.

Специализированные выпуски

Для пользователей, желающих поднять свои увлечения на новый уровень, предлагается три специализированных выпуска часов Instinct 2 Series с дополнительными функциями:

Surf Editions: Специальные занятия для водных видов спорта (серфинг, виндсерфинг и кайтбординг); виджет приливов для предоставления актуальной информации о состоянии океана. Благодаря совместимости с Surfline Sessions пользователи могут отслеживать свои занятия и просматривать их позже. Версии для серфинга предлагаются для моделей часов Instinct 2 и Instinct 2S с функцией Solar и без нее.

Tactical Editions: Модель Instinct 2 Solar - Tactical Edition, популярная среди военных, включает специальные тактические функции: аварийное выключение, скрытый режим, совместимость с очками ночного видения, двойной формат координат местоположения и режим «Прыжки с парашютом». Предлагается в бежевом и черном цвете.

Camo Editions: Камуфляжная расцветка угольного и дымчатого цвета позволяет стать незаметными или привлечь к себе внимание в зависимости от окружающей местности. Эти модели актуальны и в настоящих, и в городских джунглях.

Розничная цена в США и Европе стартует от 349.99 евро. Цена новинки для России будет объявлена дополнительно.