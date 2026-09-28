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Индексная книга (каталог) CNews*
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Reshape Analytics Решейп Аналитикс

Reshape Analytics - Решейп Аналитикс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.09.2026 Управляемость в условиях неопределенности: за счет чего растет спрос на российские IBP-системы 1
27.12.2023 Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Reshape Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 111 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 16 1
IBS - Rubbles - Раблз 39 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 154 1
Novo BI - Ново Биай 33 1
Thoma Bravo - Anaplan 79 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1503 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 225 1
Тривиум - Trivium 8 1
Юниксофт - Uniquesoft 24 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 11 1
Ионов и Партнеры 9 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 2
Управляемость - Manageability 2342 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 210 1
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 79 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3870 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5729 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7860 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2768 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1863 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 45 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9204 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8564 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 381 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2465 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8668 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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