Индексная книга (каталог) CNews*
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Reshape Analytics Решейп Аналитикс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.09.2026
|Управляемость в условиях неопределенности: за счет чего растет спрос на российские IBP-системы 1
|27.12.2023
|Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Reshape Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Ионов и Партнеры 9 1
|Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 45 1
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 101 1
|Геворгов Вартан 2 2
|Ионов Алексей 12 1
|Агеев Денис 40 1
|Шилов Максим 30 1
|Непейвода Евгений 20 1
|Мангутов Олег 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.