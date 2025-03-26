Цифровизация финансов: Банк «Хлынов» изучил отношение клиентов к цифровому рублю

В 2024 г. банк «Хлынов» присоединился к пилотному проекту по внедрению цифрового рубля — инновационного и важного шага в развитии финансовой отрасли, который уже в ближайшем будущем может существенно изменить подход к предоставлению финансовых услуг и взаимодействию с клиентами. Пользователи банковских услуг все больше ценят скорость, удобство и безопасность при совершении операций. Цифровые технологии, включая цифровой рубль, позволяют продвинуться в этом направлении. Чтобы лучше понять ожидания и опасения клиентов, банк провел исследование, в котором приняли участие 600 человек. Об этом CNews сообщили представители банка «Хлынов».

Большее количество респондентов — 86% физических и 96% юридических лиц отметили, что слышали или уже знают о цифровом рубле. Отметим, что годом ранее эта цифра была в два раза меньше — 55%.

Результаты опроса показали, что основными преимуществами цифрового рубля клиенты считают: удобство использования — 51%; более 40% отметили повышенную безопасность, быстрые транзакции, государственный контроль, а 35% выделили низкие комиссии за эквайринг.

Однако исследование также выявило и определенные опасения. Среди них пользователи отметили: кибератаки на сервера ЦБ, контроль за денежными средствами, отсутствие кешбэка за покупки, ограничения использования цифрового рубля.

Председатель правления банка «Хлынов» Илья Прозоров подчеркнул, что цифровизация — это неизбежное будущее, и переход на цифровой рубль станет важным этапом в развитии финансовой отрасли: «Мы живем в эпоху цифровизации, и это не просто тренд — это необходимость. Не так давно была создана Система быстрых платежей, которая кардинально повлияла на работу банков и сейчас используется повсеместно. Сегодня мы внедряем цифровой рубль — аналог криптовалюты, контролируемый ЦБ РФ. В перспективе на базе цифрового рубля будет построена совершенно новая архитектура управления финансовыми потоками, что откроет широкие возможности для бюджетной сферы, бизнеса и простых граждан».

Кроме того, Банк «Хлынов» стал одним из первых банков, который представил интерфейс счета цифрового рубля в мобильном приложении на платформе Android и показал, как будут выглядеть операции с новой валютой. Клиенты смогут открыть счет цифрового рубля, пополнить его или обменять цифровые рубли на классические. Также доступна отправка цифрового рубля по номеру телефона или счета.

До внедрения цифрового рубля в широкий оборот осталось не так много времени, и не исключено, что это произойдет уже в текущем году. Цифровизация является одним из ключевых направлений стратегии развития банка «Хлынов». Осознанный выбор этого пути обусловлен пониманием, что в современном мире невозможно оставаться конкурентоспособным, придерживаясь исключительно традиционных подходов.