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Число закупок китайской бытовой техники выросло на 105%

Количество коммерческих тендеров на закупку бытовой техники китайских брендов в первом полугодии 2026 г. выросло на 105% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Такие данные приводит электронная торговая площадка «ТендерПро». Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

Основной объем корпоративного спроса сосредоточен на крупной бытовой технике и климатическом оборудовании. На кондиционеры и системы климат-контроля приходится около 42% закупок, на холодильники и морозильное оборудование – 28%, на телевизоры – 16%. Еще 14% составляют закупки малой бытовой техники (чайники, кофемашины, утюги, блендеры, роботы-пылесосы). Среди китайских брендов в корпоративных закупках чаще всего встречаются Haier, Xiaomi, Midea, Hisense, TCL и Gree.

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Основными заказчиками выступают компании розничной торговли, гостиничного бизнеса, девелоперы и предприятия, обновляющие коммерческую инфраструктуру.

«Китайские бренды продолжают укреплять позиции в корпоративном сегменте бытовой техники. При выборе оборудования компании все чаще ориентируются не только на известность марки, но и на доступность продукции, стабильность поставок и стоимость эксплуатации. Для крупных заказчиков, которым необходимо оснащать сразу несколько объектов, эти факторы становятся одним из ключевых критериев выбора поставщика», – сказала коммерческий директор ЭТП «ТендерПро» Елена Астафьева.

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