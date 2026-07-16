Число закупок китайской бытовой техники выросло на 105%

Количество коммерческих тендеров на закупку бытовой техники китайских брендов в первом полугодии 2026 г. выросло на 105% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Такие данные приводит электронная торговая площадка «ТендерПро». Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

Основной объем корпоративного спроса сосредоточен на крупной бытовой технике и климатическом оборудовании. На кондиционеры и системы климат-контроля приходится около 42% закупок, на холодильники и морозильное оборудование – 28%, на телевизоры – 16%. Еще 14% составляют закупки малой бытовой техники (чайники, кофемашины, утюги, блендеры, роботы-пылесосы). Среди китайских брендов в корпоративных закупках чаще всего встречаются Haier, Xiaomi, Midea, Hisense, TCL и Gree.

Основными заказчиками выступают компании розничной торговли, гостиничного бизнеса, девелоперы и предприятия, обновляющие коммерческую инфраструктуру.

«Китайские бренды продолжают укреплять позиции в корпоративном сегменте бытовой техники. При выборе оборудования компании все чаще ориентируются не только на известность марки, но и на доступность продукции, стабильность поставок и стоимость эксплуатации. Для крупных заказчиков, которым необходимо оснащать сразу несколько объектов, эти факторы становятся одним из ключевых критериев выбора поставщика», – сказала коммерческий директор ЭТП «ТендерПро» Елена Астафьева.