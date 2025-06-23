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Срывков Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|«Почта России» ускорит цифровую трансформацию вместе с «Территорией инноваций» 1
|24.12.2019
|ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов 1
Срывков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
|РВК - Российская венчурная компания 551 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
|Дальневосточный фонд высоких технологий 12 1
|Фонд Росконгресс 19 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
|Теплов Олег 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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