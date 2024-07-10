От стопки журналов до автомобилей: в первом полугодии 2024 года специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок горожан

Уже почти три года горожане пользуются сервисом «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru, благодаря которому можно подарить вторую жизнь старым, сломанным и ненужным вещам. С помощью проекта жители столицы сдают на переработку и экологичную утилизацию устаревшую корпусную и мягкую мебель, сломанную бытовую технику и электронику, ненужные пианино и даже транспортные средства. За первые шесть месяцев 2024 года специалисты сервиса выполнили 15,4 тыс. заявок тысяч заявок, что превышает показатели прошлого года на 24%. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

«Сортировка бытовых отходов, разумное потребление и вторичная переработка уже стали неотъемлемой частью жизни многих горожан. С помощью сервиса “Вывоз ненужных вещей” жители столицы могут за пару минут решить вопросы по утилизации ненужной мебели или устаревшей техники – москвичам не нужно думать о том, куда сдать электронику, как вынести пианино или чугунную ванну из квартиры, как избавиться от автомобиля, который уже никуда не поедет. Достаточно за пару минут оставить заявку на странице mos.ru и согласовать удобные дату и время. Все заботы по спуску, транспортировке и доставке на перерабатывающие предприятия на себя берут специалисты проверенной компании-партнера. Всего с момента запуска сервиса в 2021 г. было выполнено 69,8 тыс. обращений», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Лидерами по числу сданных вещей традиционно стали представители крупной бытовой техники: по итогам полугодия на переработку было отправлено пять тыс. стиральных машин, 4,5 тыс. холодильников и более трех тыс. кухонных плит – электрических и газовых. Кроме того, по заявкам жителей специалисты вывезли шесть автомобилей и 83 пианино.

Преимуществами сервиса являются удобство и простота использования, благодаря чему горожане экономят время и силы. Сервис доступен для жителей всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО. Вывоз осуществляется семь дней в неделю, а если обращение было оставлено до 18-00, забрать вещи могут в тот же день.

Проект поддерживает ответственный подход к утилизации крупногабаритной техники, мебели и электроники, позволяет заботиться об экологии: более 85 процентов сдаваемых вещей перерабатываются и используются повторно при производстве новых полезных предметов. Например, переработанные металлы, пластик, стекло и резина используются в производстве автомобилей, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката. Дерево и ткани превращаются в обивочные и упаковочные материалы.

Зачастую сервисом пользуются для вывоза оставшейся после ремонта корпусной и мягкой мебели, а также элементов интерьера: деревянных и металлических дверей, оконных проемов, стальных и чугунных ванн. В одной заявке может быть неограниченное число предметов, что позволяет избавиться от всего старого, сломанного и ненужного сразу. В среднем вся процедура выноса и погрузки занимает не более получаса.

Большая часть вещей принимается на утилизацию бесплатно. К ним относятся холодильники, кухонные плиты и духовки, стиральные и посудомоечные машины, чугунные ванны, стальные двери, а также автомобили, мотоциклы и другие предметы из металла. В первом полугодии москвичи сдали 14,2 тыс. подобных предметов. Жителям не требуется разбирать или выносить вещи, также при необходимости специалисты отключат технику от коммуникаций и электросети, а вот встроенную технику жителям нужно демонтировать самостоятельно до приезда специалистов. Важно учитывать, что перед вывозом газовых кухонных плит необходимо вызвать сертифицированную службу, которая отсоединит устройства от магистрали с соблюдением необходимых требований безопасности.

Шкафы, серванты, диваны, кресла, столы и стулья, мелкую бытовую технику, матрасы и ряд других вещей забирают на платной основе. Стоимость такого вывоза – средняя по городу, при этом в нее уже включен демонтаж. При развитии сервиса и его возможностей учитывается мнение самих пользователей: именно по инициативе горожан к списку принимаемых предметов были добавлены пианино, макулатура, деревянные двери и оконные рамы, электроника. С начала этого года на переработку и утилизацию специалисты забрали более 2,8 тыс. платных предметов.

Составлять разные заявки на платные и бесплатные предметы не требуется, весь перечень вещей можно указать в одной. После согласования с оператором и уточнения деталей для платных категорий предметов будет сформирована платежная квитанция, посмотреть и оплатить ее можно в сервисе «Мои платежи» на mos.ru.

Создание, работу и развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей» курируют Департамент информационных технологий города Москвы, столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации-партнеры.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».