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«Aliexpress Россия» предложит продавцам хранить товары на складе бесплатно

Ритейл Логистика Интернет

«Aliexpress Россия» ввела дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — российские продавцы маркетплейса могут бесплатно хранить товары на складе в течение 60 дней. Таким образом компания поддерживает продавцов, у которых нет своего склада или которые вынуждены отказаться от нынешнего из-за ухудшений условий работы. Бесплатное хранение товара вместе с нулевой комиссией для новых продавцов Aliexpress, действующей с апреля, позволит малому и среднему бизнесу сократить большую часть расходов, связанных с торговлей через маркетплейс.

Услуги фулфилмента, включая складское хранение и доставку по всей стране, предоставляют компании, имеющие прямую интеграцию с Aliexpress: Cainiao, логистический партнер «Aliexpress Россия», и «Бета про». Все склады, предназначенные для бесплатного хранения, расположены в Московской области. На первом этапе для бесплатного хранения выделено порядка 20 тыс. кв. метров, но постепенно будут вводиться дополнительные площади. Чтобы воспользоваться услугой, продавцу надо подать заявку в «Aliexpress Россия» — специалисты компании подберут склад, который будет максимально соответствовать товарной категории. Если товар не будет распродан в течение 60 дней, продавец сможет его забрать или продлить срок хранения за стандартную плату.

Продавцы Aliexpress могут бесплатно хранить одежду, обувь, аксессуары, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и многое другое (кроме горюче-смазочных материалов и товаров с особенным температурным режимом). Для каждой категории есть свои услуги. Например, для одежды есть сортировка товаров из одного завоза по разным ячейкам, услуга формирования комплектов, вешалочное хранение и проверка качества товара при возврате, чтобы продавцы не терпели убытков из-за повреждений или загрязнений.

«"Aliexpress Россия" — компания с китайскими корнями, но уже не китайская. Мы работаем на российском рынке, с российскими продавцами и российскими потребителями. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы в этой сложной ситуации малый и средний российский бизнес нашел своего покупателя, увеличил продажи и вышел из кризиса сильнее, чем был. Все наши средства и программы сейчас направлены на это. И мы уже видим, что на маркетплейс выходят не только те, кто имеет опыт в онлайн-продажах, но и традиционный офлайн-ретейл», — сказал Дмитрий Селихов, директор по развитию компании «Aliexpress Россия».

С начала апреля 2020 г. действует нулевая комиссия для всех новых продавцов Aliexpress — в течение полугода или на первые 100 заказанных товаров. С момента ввода этой меры динамика подключения магазинов к площадке удвоилась. На данный момент на Aliexpress работает более 10 тыс. российских магазинов, ассортимент которых превышает 1,5 млн товаров. Каждый продавец самостоятельно управляет ценой на свой товар. Важное преимущество российских магазинов маркетплейса перед трансграничными — возможность доставлять заказы до двери клиента в срок от двух дней. «Aliexpress Россия» позволяет магазинам организовать логистику тремя способами: используя собственный склад и доставку, пользуясь своим складом и доставкой партнеров маркетплейса либо поручив хранение и доставку партнерам Aliexpress.

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