Cainiao инвестирует 500 млн рублей в логистическую систему на территории России

Cainiao Network (Cainiao), логистическое подразделение Alibaba Group Holding Limited, открыла в России новый сортировочный центр. Это позволит значительно сократить время доставки приобретённых через интернет товаров в разные страны мира. Размер инвестиций в оборудование центра составил 500 млн руб.

Новые логистические мощности Cainiao расположены вблизи аэропорта Домодедово, в складском помещении общей площадью 45 тыс. кв. метров, арендованном у Radius Group. Уникальное технологическое оборудование, установленное в складских помещениях, позволяет Cainiao обрабатывать беспрецедентное количество малых посылок в день — до 800 тыс. Инвестиции компании в техническое оснащение нового логистического центра составили 500 млн руб.

Сортировочный центр был построен в рекордные сроки: с момента создания проекта и до запуска комплекса прошло всего 5 месяцев. В результате запуска более 300 местных жителей получили новые рабочие места.

Cainiao в настоящее время занимается развитием логистической сети на территории России. Компания каждую неделю осуществляет 27 чартерных грузовых рейсов между Россией и Китаем. Совместно с Федеральной Таможенной службой России была создана система ускоренного прохождения таможенного контроля.

Почтовые отправления доставляются в центр из аэропорта крупногабаритным грузовым транспортом. После сортировки отправления доставляются в пункты конечного назначения средним и малым грузовым транспортом. Пользователи Aliexpress, глобального онлайн-маркета, принадлежащего Alibaba Group, первыми смогут оценить достоинства нового сортировочного центра, однако в дальнейшем планируется развивать сотрудничество и с российским малым и средним бизнесом.

Для системы доставки «последней мили» Cainiao использует более 30 тыс. пунктов сдачи-приёмки и оборудовала более 4 тыс. камер хранения. Ведутся работы по созданию собственной сети пунктов сдачи-приёмки для совершенствования собственной инфраструктуры финальной доставки и предоставления конечным пользователям и местным продавцам более широкого выбора.

Cainiao особо отмечает, что намеревается использовать мощности российского логистического хаба для ускоренной доставки товаров от Aliexpress и других поставщиков клиентам не только в России, но и за её пределами.

«Россия является одним из ключевых рынков для Cainiao Network. Вместе с локальными партнёрами мы развернули логистическую сеть, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие с российскими потребителями и продавцами. Cainiao Network намеревается увеличить инвестиции в российский рынок, чтобы постоянно улучшать качество обслуживания клиентов в России», – сказал Рики Сюэ, генеральный менеджер Cainiao Network Russia.