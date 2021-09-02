«Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье

«Aliexpress Россия» объявила об открытии своего собственного фулфилмент-центра на базе складского комплекса «PLT Чехов» площадью 55 тыс. квадратных метров. В ближайшее время компания создаст более 500 рабочих мест для обеспечения работы склада, включая офисных сотрудников и работников склада. Новый фулфилмент-центр в Чехове будет обрабатывать заказы локальных продавцов – это должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления заказа.

До конца 2021 г. компания также планирует начать строительство нескольких фулфилмент-центров в крупных регионах России: в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону на общую площадь не менее 200 тыс. квадратных метров.

«Aliexpress Россия» планирует развивать собственную логистику для ускорения доставки локальных заказов, но также продолжит работу с партнёрами: «Почтой России», 5Post, «Связным», Kazan Express, «Цайняо» и другими.

«Развитие локального сегмента нашего бизнеса, то есть продажи товаров с доставкой из России – приоритет на ближайшее время. Aliexpress давно закрепил лидерские позиции в трансграничном бизнесе, мы также очень активно растём в локальном e-commerce. Обеспечение эффективно работающей логистики, быстрой доставки как с помощью партнёров, так и собственными силами – важнейший шаг в этом направлении. Именно поэтому мы добавляем к партнёрской логистике и собственную, которая поможет доставлять наиболее популярные товары уже на следующий день после заказа», – сказал Дмитрий Сергеев, СЕО «Aliexpress Россия».

Новый склад будет доступен для продавцов со всех регионов России и позволит отправлять товары по всей стране. Фулфилмент-центр подходит для любых товаров, которые разрешены для продажи на Aliexpress, а также будет предоставлять услуги по упаковке и сортировке товаров.