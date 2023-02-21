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Открытая платформа VK Mini Apps утраивает выплаты разработчикам за рекламу

Платформа VK Mini Apps запустила новую технологию для отображения рекламы в мини-приложениях. Она станет эффективнее, а «Вконтакте» увеличит выплаты разработчикам по этому формату в три раза. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая технология поможет оптимизировать работу разработчиков с объявлениями, запущенными в «VK рекламе. Например, теперь платформа сама предлагает наиболее эффективный дизайн объявлений, который привлечет пользователей и принесет целевой результат. Также алгоритмы VK Mini Apps подбирают оптимальную частоту показа рекламы в каждом мини-приложении для получения нужных действий: перехода на сайт компании или совершения покупок. Это поможет разработчикам увеличить доход от рекламной монетизации своих проектов.

Рекламные объявления с помощью инструментов VK Mini Apps стандартизируются для размещения: текст, иконка, заголовок и другие элементы будут выглядеть нативно для пользователя без трудозатрат со стороны разработчика.

Алгоритмы платформы автоматически обновляют рекламу с такой частотой, чтобы она была интересной для пользователя и приносила максимальный доход разработчику.

«Вконтакте» увеличила выплаты за показ рекламы в мини-приложениях в три раза. Так платформа поддержит разработчиков, которые интегрируют в свои сервисы рекламную монетизацию.

Открытая платформа VK Mini Apps интегрирована с «VK рекламой». Качественно новые алгоритмы рекламной платформы анализируют интересы пользователей мини-приложений и показывают им релевантную рекламу.

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Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «Вконтакте: «Мини-приложения — полезные сервисы для пользователей и одновременно способ реализации для конкретных разработчиков. Для нас очень важно, чтобы каждый автор имел возможность получать и эмоциональную, и материальную мотивацию. Поэтому мы много работаем над развитием возможностей монетизации сервисов. С новой технологией ротации объявлений разработчики сервисов со средними и высокими показателями посещаемости смогут зарабатывать дополнительно сотни тысяч рублей в месяц».

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VK Mini Apps — открытая платформа, которая позволяет создавать и использовать дополнительные сервисы внутри «Вконтакте». Сторонние разработчики и компании создают собственные продукты для решения практически любых задач: с их помощью можно узнать погоду или расписание матчей, купить подарок или найти репетитора. Мини-приложений на платформе становится больше: сейчас доступно более 63,8 тыс. сервисов. Ежемесячная аудитория платформы VK Mini Apps в 2022 г. составила 44 млн активных пользователей, увеличившись на 15% год к году. Для внедрения способов монетизации разработчики сервисов используют библиотеку VK Bridge. Она представляет собой специальный метод, позволяющий приложениям использовать API «Вконтакте» и API операционной системы, установленной на устройстве пользователя.

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