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Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся

Впервые в истории социальных сетей ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника. С Марусей многие сервисы VK становятся доступнее и удобнее: например, всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей.

Голосовой помощник Маруся становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы VK. Наравне с единой учетной записью VK Connect, платежным сервисом VK Pay и подпиской VK Combo Маруся обеспечит бесшовный пользовательский опыт и улучшит навигацию по разным проектам экосистемы.

Маруся помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему: читать Почту, рассказывать свежие новости или прогноз погоды, заказывать еду или такси. Также у Маруси есть и собственные навыки — она умеет отвечать на вопросы обо всем на свете, ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение, искать рецепты и просто болтать с пользователем.

ВКонтакте Марусю можно найти во вкладке «Сервисы». Чтобы начать диалог, достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. Со временем набор навыков Маруси будет увеличиваться.

Голосовые технологии расширяют возможности привычных интерфейсов мобильных приложений. Есть много ситуаций у пользователя, в которых неудобно смотреть в экран или надо быстро получить ответ на вопрос. Он может ехать за рулем, готовить, идти по улице или нести на руках ребенка. Быстрота и удобство требуют развития технологий в понимании пользовательской речи, смысла и контекста, а также подготовке правильных ответов сервисами.

Также любой пользователь или компания могут создавать навыки для Маруси, в том числе и для использования в приложении ВКонтакте. Например, владельцы бизнеса могут обучить голосового помощника заказывать товары из своих магазинов VK.

«Интеграция голосового помощника — важный стратегический шаг в развитии экосистемы VK: мы делаем ее доступнее и функциональнее для пользователей. Благодаря голосовым технологиям людям будет удобнее открывать потенциал экосистемы, а общение с Марусей сделает этот опыт более персональным. Маруся будет развиваться, предлагая все больше возможностей», – сказала Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам.

Голосовой помощник Маруся уже доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в умной колонке Капсула, в суперприложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнеров.

Эльяс Касми

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