Разделы

Телеком Техника
|

Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»

Владельцы умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» получили возможность звонить на свои устройства с помощью Маруси. Для этого достаточно попросить голосового ассистента совершить звонок.

Из мобильного приложения Маруси пользователь может позвонить на умную колонку, которая привязана к его аккаунту VK ID. Попросить сделать звонок можно как голосом, так и в чате. Опция запускается такими командами, как «Позвони на мою колонку», «Набери мне на колонку», «Сделай звонок на колонку». Пока функциональность доступна только для пользователей Android.

Если к аккаунту привязано несколько умных колонок, Маруся попросит выбрать устройство, на которое хочет позвонить пользователь.

Новая возможность актуальна для пользователей с детьми и тех, кто хочет всегда оставаться на связи с близкими. Например, мама может позвонить с работы ребенку, оставшемуся дома с бабушкой или няней. Внук может позвонить на колонку бабушке, даже если у него еще нет собственного смартфона. А еще теперь любой член семьи может позвонить из магазина домой и обсудить, что нужно купить к обеду или к ужину.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес

Экстренно остановлена разработка новых ОС для iPhone и Mac. Они слишком «дырявые», и Apple переключилась на исправление ошибок

Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей

В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи

Власти жаждут отомстить за утечки персональных данных. Штрафы вырастут в разы

Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще