«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE.

ТВ-адаптер TV Stick с голосовым помощником от VK позволяет превратить обычный телевизор в смарт-ТВ. «Маруся» поможет пользователям Xiaomi TV Stick 4K SE находить фильмы и сериалы в популярных онлайн-кинотеатрах и YouTube, управлять устройствами умного дома и получать ответы на вопросы. Обратиться к «Марусе» можно через пульт с голосовым управлением, входящий в комплект.

Чтобы начать пользоваться «Марусей» на ТВ, нужно авторизоваться в приложении голосового помощника и активировать его по коду. После этого пользователю станет доступно голосовое управление не только телевизором, но и устройствами умного дома.

«Марусю» можно попросить найти фильм, сериал или мультфильм в популярных онлайн-кинотеатрах, а также видео на YouTube, не вводя поисковый запрос на пульте. На экран телевизора можно вывести список устройств умного дома и их статусы и попросить «Марусю» включить или выключить, а также управлять их параметрами. Также прямо на телевизоре можно пользоваться функциями «Маруси»: смотреть погоду и получать ответы на вопросы на наглядных карточках с картинками.

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«Наш голосовой помощник постоянно развивается и получает новую функциональность. Интеграция в ТВ-адаптер Xiaomi TV Stick 4K SE – еще один шаг для развития «Маруси». Пользователи смогут общаться с любимым ассистентом на экране телевизора, это упростит поиск интересного контента. Те, кто еще не знаком с «Марусей» обязательно оценят её дружелюбность и широкий спектр умений», – сказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.