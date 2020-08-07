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Mail.ru расширила платформу умного дома

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru представила новых партнёров платформы умного дома. Теперь голосовой помощник «Маруся» может управлять устройствами компаний Aqara, ELARI, HIPER и DIGMA.

Пользователи умного дома «Маруси» могут выбрать подходящего производителя устройств из крупнейших международных брендов — Aqara, ELARI, HIPER или DIGMA. Управлять устройствами можно через приложение Маруси или умную колонку Капсула.

Aqara — один из лидеров китайского рынка систем умного дома. Лампы, розетки, проводные выключатели, датчики протечки, температуры, влажности, открытия дверей и окон — «Маруся» возьмёт на себя управление всеми популярными устройствами Aqara. В ближайшее время также появится возможность управления раздвижными и рулонными шторами.

ELARI, международный бренд и производитель товаров потребительской электроники, предлагает пользователям «Маруся» ассортимент устройств для умного дома. Управлять освещением через умные розетки, выключатели и разнообразные лампочки можно уже сегодня. В скором будущем к ним добавятся новые модели роботов-пылесосов.

Гонконгский бренд HIPER предоставил «Марусе» доступ к управлению умными LED-лампочками и розетками. Список пополнится настольными LED-лампами и датчиками дыма, окон и дверей.

DIGMA сделала доступными для управления через «Марусю» умные лампы и розетки. В ближайшее время к ассистенту будут подключены и датчики: температуры и влажности, задымления, газа, протечки воды, движения, открытия окон и дверей.

Ранее Mail.ru Group объявили о стратегическом партнерстве с компанией Ростелеком — оно включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и умным домом от «Ростелекома».



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