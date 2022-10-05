Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука

Пользователи двух умных колонок VK «Капсула мини» могут объединить их в стереопару с помощью голосового помощника «Маруся». Об этом СNews сообщили представители VK. Это позволит слушать музыку в стереорежиме, получая более мощный, глубокий и насыщенный звук.

Две умные колонки VK «Капсула мини» можно объединить в стереопару. Настройка производится в несколько кликов в мобильном приложении «Маруся». После этого звук из обеих колонок будет идти в стереорежиме — по двум каналам, правому и левому. Так голоса, инструменты и басы звучат объемнее. При этом одна колонка будет «главной» и реагировать на команды пользователя. В ближайшее время функциональность станет доступна на Xiaomi Mi Smart Speaker с «Марусей» и на умной колонке VK Капсула.

«В первом полугодии 2022 г. пользователи "Маруси" просили ее включать треки из "VK музыки" около 70 млн раз. Мы видели запрос, что владельцы хотят слушать музыку в стереорежиме — и рады представить эту опцию, чтобы наши пользователи наслаждались своей любимой музыкой в высочайшем качестве и получали еще больше удовольствия от прослушивания и использования умных колонок и Маруси», — комментирует Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

С помощью подключения стереопары можно слушать треки из сервиса «VK музыка» и получать еще больше впечатлений — отдыхать с друзьями под любимую музыку или устраивать вечеринки дома.

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«Маруся» — это голосовой помощник VK. Его можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «Вконтакте», написать письмо в почте Мail.ru, прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить любимый трек «VK Музыки», рассказать сказку детям и многое другое. «Маруся» доступна в собственных приложениях, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула» и «VK капсула мини», в почте Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнеров.