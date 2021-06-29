Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами

Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула мини» с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику «Марусе» новая модель умеет совершать звонки «Вконтакте», включать музыку, управлять умным домом, развивать и развлекать детей — и не только. Продажи «Капсулы мини» стартуют 29 июня 2021 г., купить ее можно будет за 5 490 руб.

«Капсула мини» весит всего 305 г вместе с блоком питания и имеет небольшие габариты — 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. Кроме того, на ней появился цифровой светодиодный дисплей, адаптирующийся под освещение. На нем отображаются время, погода, таймер и другие данные. А анимация, благодаря которой колонка будто оживает, понравится детям. Мощность звука 5 Вт – одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением.

В новую умную колонку от Mail.ru Group интегрирована «Маруся» — голосовой помощник, который поможет пользователю решать повседневные задачи внутри экосистемы VK. Марусю можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «Вконтакте», заказать еду, прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить аудиокнигу или подкаст, интерактивную AR-сказку или космический квест для ребенка и многое другое. Также с помощью Капсулы Мини можно управлять устройствами умного дома более чем 30 производителей. «Маруся» умеет подбирать музыку под настроение и давать рекомендации в соответствии с музыкальным вкусом пользователя, а также включать композиции из плейлистов друзей «Вконтакте» и транслировать любимые песни из музыкального стримингового сервиса Spotify.

Капсула мини

«Умный помощник “Маруся” — один из центральных продуктов нашей экосистемы VK. С помощью голосовых технологий людям будет удобнее исследовать возможности экосистемы. Например, уже можно попробовать интеграцию “Вконтакте”: “Маруся” умеет совершать звонки, может включать плейлисты друзей, озвучивает и пишет сообщения. Теперь у “Маруси” есть новый дом — «Капсула мини», наше второе умное устройство. Благодаря этому тандему у пользователей появятся новые варианты быстрого доступа к развлечениям, инструментам для решения повседневных задач и развития внутри экосистемы VK», — отметила Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group.

К выходу новой «Капсулы мини» «Маруся» научилась заказывать «Макдоставку» из «Макдоналдс» – теперь получить «Биг мак», картошку фри или другой любимый продукт из Макдоналдс можно с помощью голосового ассистента. Достаточно сказать «Маруся, давай сделаем заказ в Макдоналдс», выбрать интересующие позиции в меню и завершить заказ. Отследить статус можно в приложении Delivery Club.

Все покупатели получат в подарок три месяца VK Combo: пользователям станут доступны подписка на музыку «Вконтакте» и скидки на сервисы экосистемы VK — доставку еды, такси, каршеринг.

Колонка обладает стильным минималистичным дизайном и легко впишется в интерьер – над внешним видом устройства работало ведущее дизайнерское бюро Лондона – Layer.

Заказать «Капсулу мини» можно на официальном сайте с 29 июня 2021 г. Колонка доступна в двух цветах – черном и сером.