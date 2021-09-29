Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси

«Маруся», голосовой помощник, разработанный Mail.ru Group, получил новый экосистемный навык и теперь может заказать такси для пользователя.

Чтобы узнать стоимость поездки, достаточно сказать «Марусе»: «Закажи такси», назвать исходный адрес и пункт назначения. Голосовой помощник озвучит, во сколько обойдется поездка, и предложит подтвердить заказ в один клик в мини-приложении «Такси Вконтакте», созданным «Вконтакте» и «Ситимобил» — его можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении. Там же при необходимости можно изменить адреса и опции заказа.

Для поездок на работу и обратно можно задать адрес офиса и домашний адрес. Тогда «Маруся» сможет вызывать авто по нужному маршруту по команде «Закажи такси из дома на работу» или «Закажи такси с работы домой».

После оформления заказа «Маруся» с помощью push-уведомления будет сообщать пользователю о его статусе.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать «Марусю» удобнее, научить ее решать больше повседневных задач внутри экосистемы VK и дать нашей аудитории возможность использовать привычные сервисы голосом. Вызов такси — популярный запрос. Мы соединяем опыт заказа голосом и возможности приложения. Так же, как если бы вы попросили заказать своего ассистента такси, а потом отслеживали где сесть в авто в приложении», – отметил Анатолий Кульбацкий, директор по продукту «Маруся» в Mail.ru Group.

«Такси Вконтакте» — это первый в России опыт полной интеграции сервиса заказа такси в экосистему VK, и интеграция с «Марусей» — шаг к тому, чтобы сделать заказ такси еще более удобным и технологичным. Пользователям не нужно выходить из «Вконтакте», чтобы вызвать машину, сделать это можно в приложении сети. Мы рады, что современные технологии позволяют облегчать ежедневную рутину, и рады быть частью этих процессов», — сказал генеральный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Главная особенность «Такси Вконтакте» — доступ к социальным функциям VK. Например, с помощью «Такси Вконтакте» можно разделить стоимость поездки с другом, поделиться с ним маршрутом или заказать машину прямо из сообщества «Вконтакте». Заказывать такси и оплачивать поездки можно прямо внутри суперприложения «Вконтакте» с помощью банковской карты или VK Pay, а также пользователям доступны скидки от VK Combo.

«Маруся» входит в экосистему VK. С помощью голосового помощника можно прочитать письма из «Почты Mail.ru», повторить последний заказ из Delivery Club и узнать свежие новости или прогноз погоды. Помимо этого, «Маруся» интегрирована во «Вконтакте» – голосовой помощник может позвонить вашим друзьям, найти интересующее вас сообщество, включить любую песню или подкаст и выполнить многие другие запросы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний

Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала»

Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах

В России создан суверенный TikTok

Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook

Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Показать еще

Наука

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture