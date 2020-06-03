Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром

Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» объявили о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома».

С помощью «Маруси» пользователи смогут голосом управлять облачным сервисом «Умный дом»: домашним и внешним видеонаблюдением, датчиками безопасности, розетками, лампочками, бытовой техникой и другими устройствами. Например, «Марусю» можно попросить сделать теплее, зажечь свет или выключить утюг.

Кроме того, «Маруся» поддерживает управление сервисом Wink: ассистент может по команде пользователя включить любой канал, изменить громкость, найти нужное кино или мультфильм и так далее.

«Пользователям важнее всего, чтобы все системы умного дома были тесно связаны между собой и были просты в управлении. Поэтому они предпочитают комплексные продукты с широким набором возможностей и единым управлением — именно такие, какие предлагает “Ростелеком”», — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.

«Мы рады первым результатам нашего сотрудничества с Mail.ru Group. Популярность голосового управления растет очень быстро, более совершенными становятся технологии распознавания речи и реагирования на команды. В дальнейшем голосовое управление будет становиться все более персонифицированным, когда алгоритмы подстраиваются под конкретного пользователя, под его интересы и логику. Мы рады предложить нашим клиентам вариант максимально простого управления нашими сервисами, когда даже не нужно ничего нажимать на пульте или экране смартфона», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Сейчас голосовое управление доступно при использовании приставок Wink IPTV и Wink+. На следующих этапах давать голосовые команды можно будет при использовании приложений Wink в Smart TV, Android TV и Apple TV.

Mail.ru Group открыла продажи своей умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» 22 апреля 2020 г. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через «Вконтакте» и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности. «Капсула» тесно интегрирована с музыкальным сервисом «Вконтакте» — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей. В колонке с голосовым ассистентом «Маруся» особое внимание уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для «Капсулы», мощность колонки составляет 30 ватт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 ватт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.