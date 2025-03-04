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Готовиться ко сну станет проще с «Марусей»

Голосовой помощник от VK поможет родителям подготовить детей ко сну. В «Марусе» появилась медитативная подсветка и визуализация шумов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Медитативная подсветка — новый режим работы подсветки на умных колонках VK. Он равномерно увеличивает или уменьшает яркость в течение небольшого интервала времени. Такой ритм подсветки позволяет ребенку проще заснуть, нормализуя амплитуду дыхания и успокаивая его. Функция уже доступна на новой флагманской колонке «VK Капсула Про» и в «VK Капсуле Мини», для ее активации необходимо сказать: «Маруся, включи медитативную подсветку».

Помимо этого, «Маруся» научилась визуализировать шумы — теперь при воспроизведении шумов на «VK Капсуле Про» экран показывает не статичную обложку, а изображение или видео, соответствующие воспроизводимому звуку. Всего доступны 50 сценариев, например, визуализация камина, мурлыканья кошки или пения птиц в лесу. Достаточно попросить «Марусю» включить тот или иной шум: «Маруся, включи шум камина».

В «Марусе» уже реализовано множество детских скиллов, которые помогают развлечь детей на протяжении дня или помочь уснуть. К таким навыкам относятся познавательные викторины, сказки и колыбели. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте.

«Маруся» – умный голосовой помощник VK. «Маруся» доступна в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «ВКонтакте», умных колонках «VK Капсула», в «Почте Mail» и в устройствах партнеров.

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