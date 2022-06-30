«Почта Mail.ru» и чтение ленты «Вконтакте» стали доступны в умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини»

«Почта Mail.ru» получила голосовое управление на умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини». Помимо этого, теперь на колонках пользователи смогут прослушивать свою ленту «Вконтакте». Также появились новые возможности управления личным контентом пользователей «Маруси». Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь через умную колонку с помощью «Маруси» можно работать с «Почтой Mail.ru». Например, можно попросить «Марусю» проверить почтовый ящик, найти в нем письма по отправителю или теме, зачитать письма вслух.

Вместе с новой опцией пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» получили возможность быстро настраивать доступ к сервисам «Вконтакте» и «Почте Mail.ru». Это удобно, если колонкой пользуются несколько членов семьи. В настройках приложения можно включить для «Маруси» возможность зачитывать на колонке сообщения и новости из ленты «Вконтакте», отправку сообщения в социальной сети, а также работу с «Почтой».

В приложении голосового помощника можно настроить доступ к персональным сервисам на колонке владельца, например, «Почте» или сообщениям во «Вконтакте». Новая опция будет актуальна для тех, кто является не единственным пользователем умной колонки. Это позволит избежать неловких ситуаций, например, ребенок не отправит случайно рабочее письмо и не услышит нежелательную информацию из переписки взрослых.

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«Нам важно, чтобы “VK капсула” и “VK капсула мини” становились все более функциональными для наших пользователей. Мы рады, что теперь с помощью колонок можно удобно и быстро пользоваться “Почтой Mail.ru”, социальной сетью “Вконтакте”. Однако для многих пользователей умные колонки становятся семейными устройствами: “Маруся” умеет дружить с детьми, и малыши наравне с родителям активно пользуются устройствами от VK. Специально для колонок мы добавили настройку доступа “Маруси” к популярным сервисам VK. Например, пользователь сможет поручить “Марусе” отправить письмо бизнес-партнеру — а потом выключит доступ к “Почте” и спокойно отдаст колонку ребенку», – сказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

Также голосовой помощник от VK обзавелся новыми навыками при работе с «Вконтакте». «Маруся» научилась читать вслух не только ленту новостей целиком, но и публикации отдельных пользователей и сообществ, а также длинные материалы – теперь нет необходимости предварительно открывать публикации, как это было ранее. Эта функция доступна внутри приложения «Вконтакте» и в веб-версии сайта.