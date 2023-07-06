«Маруся» от VK научилась управлять Smart TV

Пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» смогут управлять Smart TV с помощью голосовых команд.

Управлять умным телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник найдет устройство в локальной сети и подключится к нему. «Маруся» умеет включать и выключать телевизор, управлять громкостью устройства, а также открывать популярные приложения: Wink, Okko и др.

Управление Smart TV можно сделать частью сценариев (заранее настроенных команд). Например, если добавить его в сценарий «Я дома», то, услышав эту фразу, «Маруся» среди прочих действий (включения света и увлажнителя воздуха) будет включать телевизор и открывать заданное пользователем приложение. А выключение ТВ можно добавить в сценарий «Я ухожу» — это позволит больше не переживать о том, что забыли выключить устройство.

«Мы хотим, чтобы наши умные колонки помогали пользователям решать как можно больше повседневных задач и постоянно учим «Марусю» новому. Умные телевизоры становятся все более популярными, и теперь управлять ими можно с помощью «VK капсулы» и «VK капсулы мини». Не нужно вставать с дивана и искать пульт. «Маруся» поймет, даже если обратиться к ней с использованием сленга, например попросить включить «телик» или «ящик»», — сказал Дмитрий Твердохлебов, директор направления умных продуктов VK.

Голосовое управление поддерживается на Smart TV LG начиная с 2016 г. и Samsung 2017 г. выпуска и позже.