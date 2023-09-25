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Диктовка, разбор писем и музыка: «Маруся» от VK освоила новые навыки в «Почте Mail.ru»

«Маруся» в мобильных приложениях «Почты Mail.ru» обзавелась новыми навыками. Голосовой помощник научился переводить и зачитывать иностранные письма, писать сообщения под диктовку и включать музыку, сказки и подкасты прямо из «Почты». Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта «Маруся» теперь умеет находить в «Почте» важные письма и зачитывать их. Пользователь может попросить ее прочитать важные сообщения, не отвлекаясь от завтрака или дороги, и быть уверенным, что не пропустит, например, уведомление о штрафе, даже если оно не помечено значком молнии.

У пользователей Android-устройств появилась возможность прямо в приложении «Почты» попросить «Марусю» включить аудиоконтент: музыку, сказку или подкаст. Благодаря этому не придется переключаться между приложениями, чтобы послушать любимый трек, найти подкаст про историю древнего Рима или сказку про Дюймовочку.

Также «Маруся» уже умеет переводить письма на русский язык и зачитывать их – эта функция доступна всем пользователям мобильных приложений «Почты».

«Мы очень рады развивать возможности «Маруси» в направлении взаимодействия с аудиоконтентом в «Почте» – ведь для большинства работающих пользователей именно это приложение является одним из часто используемых», – сказал Дмитрий Пилипенко, заместитель директора по продукту «Маруся».

Помимо новых функций, у «Маруси» в «Почте» есть ряд других навыков, которые также доступны в умных колонках. Среди них чтение писем — это актуально, если заняты руки или просто не хочется напрягать глаза. Также «Маруся» в приложении «Почты» умеет находить ответы на самые разные вопросы — их можно задать голосом или в чате с голосовым ассистентом. Кроме того, можно подключить ежедневные пуш-уведомления от «Маруси» с интересующей пользователя информацией, например о погоде. А теперь, когда «Маруся» научилась определять важность писем, можно попросить сообщать и о них.

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