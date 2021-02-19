Mail.ru Group запустила монетизацию для разработчиков навыков «Маруси»

Mail.ru Group запустила сервис монетизации для разработчиков навыков «Маруси». Теперь пользователи голосового ассистента смогут поблагодарить авторов любимых навыков и поддержать их проекты, отправив им любую сумму.

После того, как человек воспользуется навыком, «Маруся» предложит поддержать его автора — и даст ссылку на страницу, где это можно сделать. Размер перевода выбирает сам пользователь.

Новый сервис позволит создателям полезных и нужных навыков монетизировать их — а пользователям «Маруси» поддержать любимых авторов.

«"Маруся" находится в центре экосистемы Mail.ru, она дополняет и объединяет существующие сервисы, делая взаимодействие с ними простым и эффективным для пользователя. Для нас важно расширять возможности Маруси и предоставлять инструменты для разработчиков скиллов. Теперь они смогут получить вознаграждение за свою работу от наших пользователей», - прокомментировал Анатолий Кульбацкий, директор по продукту «Маруся».

Голосовой помощник «Маруся» доступна в приложениях для Android и IOS, в умной колонке «Капсула», в SuperApp «Почта», браузере Atom и в устройствах партнеров.

Получать пожертвования от пользователей сможет любой разработчик. Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе DonationAlerts, создать ссылку для приема платежей и добавить ее в настройки навыка.

Для вывода средств в личном кабинете DonationAlerts доступны все самые популярные способы, включая перечисление на банковскую карту.