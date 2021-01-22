У «Маруси» появился конструктор для создания голосовых навыков без программирования

Mail.ru Group объявила о том, что теперь любой пользователь «Маруси» сможет создать собственные навыки для голосового помощника. Для того, чтобы обучить «Марусю», не нужен опыт в программировании: скиллы можно собрать с помощью специального конструктора.

Создавать навыки для «Маруси» можно в конструкторе Aimylogic от Just AI – одного из лидеров в области технологий разговорного искусственного интеллекта. Теперь помощника можно научить навыку, которого давно не хватало — например, по кодовому слову включать любимый подкаст или заказывать пиццу из ресторана.

Навык можно добавить не только для личного пользования: после модерации он будет доступен всем пользователям помощника — а значит, им смогут воспользоваться друзья автора или клиенты.

Если у разработчика уже есть навык, написанный на платформе для другого помощника, он может обучить ему «Марусю».

В приложении уже появились новые игровые навыки. Список игр и команд для запуска можно найти в каталоге. «Маруся» поможет скрасить вечер за играми «Одно из двух» или «Сто к одному», позаботиться о вашем здоровье, предложив «Йогу для глаз», и даже коронует в игре «Да, милорд».

Навыки можно создать как для приложения голосового помощника, так и для устройств, которые она поддерживает, в том числе для умной колонки «Капсула».

«Маруся» уже интегрирована в сервисы Mail.ru Group. Например, голосовой помощник может прочитать письма в Почте Mail.ru или рассказать свежие новости, опубликованные на портале Mail.ru. Поддержка конструктора навыков поможет расширить взаимодействие «Маруси» с другими сервисами.