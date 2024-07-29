«Маруся» прочитает статьи из «Дзена»

Голосовой помощник «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена» на популярные и актуальные темы: от видеоигр и спорта до еды и путешествий. В основе навыка Маруси — технология синтеза речи (Text-to-Speech). Теперь она работает и в «Дзене»: обрабатывает статьи от авторов и преобразует печатный текст в звучащую речь. Чтобы активировать навык, достаточно сказать: «Маруся, читай "Дзен"» или «Маруся, что почитать в "Дзене"?». Если пользователь хочет послушать статьи на определенную тему, можно уточнить: «Маруся, читай про спорт». Об этом CNews сообщили представители VK.

Уже сейчас «Маруся» умеет читать статьи в «Дзене» на такие темы, как: видеоигры, еда, красота и стиль, спорт, путешествия и технологии. В дальнейшем этот список расширится и будет регулярно обновляться. Чтобы «Маруся» прочитала статьи из «Дзена», важно просить ее сделать это через колонки «VK Капсула», а еще авторизоваться с помощью VK ID — так голосовой ассистент автоматически поймет, какие материалы с большой вероятностью будут интересны пользователю.

Ранее «Дзен» представил новый визуальный код: теперь у платформы обновленный логотип. Изменились и цвета в интерфейсе, основной — «бесконечная вселенная». С ними пользователям будет еще комфортнее читать тексты, смотреть видео и открывать для себя новые тематики.