«Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником

Владельцы смартфонов на платформе Android получили возможность сделать «Марусю» голосовым помощником по умолчанию. Благодаря этому станет удобнее и быстрее пользоваться ее функциями — например, ставить любимую музыку или узнавать ответы на актуальные вопросы. Для этого достаточно зажать кнопку «Домой» или провести пальцем вверх от левого нижнего угла экрана. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сделать «Марусю» голосовым помощником по умолчанию можно в настройках вашего мобильного. Пользователям не придется заходить в приложение «Маруси» – она будет доступна на главном экране, а также экране любого приложения и за секунды поможет пользователю с его запросом. Включит любимый трек или радио, позвонит маме или другу. Также можно быстро попросить «Марусю» помочь с повседневными задачами — например, узнать погоду, поставить таймер или будильник, что-то посчитать, не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube.

«“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы на вопросы. Мы постоянно работаем, чтобы расширить ее возможности и сделать отзывчивее, ускорив доступ к ее функциям. “Маруся” должна быть всегда под рукой — и теперь, выбрав ее основным ассистентом, можно сделать ее еще ближе», — сказал директор направления умных продуктов VK Анатолий Кульбацкий.

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«Маруся» — голосовой помощник VK. «Марусю» можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «Вконтакте», написать письмо в «Почте Мail.ru», прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить любимый трек «VK музыки», рассказать сказку детям и др. «Маруся» доступна в приложении, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула», «VK капсула мини», «VK капсула нео», в «Почте Mail.ru» и в устройствах партнеров.