«Почта Mail.ru» и «Маруся» поддержат пожилых людей

«Почта Mail.ru» предложила пользователям написать письма подопечным фонда «Старость в радость». Письма озвучит голосовой помощник «Маруся». Чтобы бабушки и дедушки могли прослушать послания, VK передаст умные колонки «Капсула мини» в 50 домов престарелых, которые поддерживает фонд «Старость в радость». Устройства останутся в домах престарелых, чтобы их подопечным было с кем поговорить, поиграть и послушать музыку.

«В этом проекте технологии не только станут источником живых эмоций для одиноких бабушек и дедушек, но и объединят тысячи людей, которые хотят поддержать пожилых, поделиться с ними теплом и заботой. Так вовлечённых в благотворительность и волонтерство станет больше, что особенно ценно сейчас», — сказала директор социальных проектов VK и руководитель «Добра Mail.ru» Александра Бабкина.

Написать письмо можно на сайте проекта. Пользователям рекомендуют отправлять добрые пожелания, стихи и короткие рассказы. Пожилые люди могут испытывать сложности с чтением писем, поэтому после модерации сообщения им зачитает «Маруся»: она также может ответить на входящие и сообщит о непрочитанных в «Почте Mail.ru».

«В этом проекте соединяются добрые намерения тех, кто хочет поддержать письмами пожилых и людей с инвалидностью из интернатов и возможности умной почты «Мейл.ру», а их, я уверена, наши подопечные смогут быстро освоить с помощью сотрудников стационаров. Голосовое послание в итоге станет для многих настоящей ожившей весточкой из внешнего мира, дав людям еще один знак внимания и поддержки», — сказала директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

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Голосовой помощник «Маруся» доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в социальной сети «Вконтакте», в умных колонках «Капсула» и «Капсула мини», в приложении «Почта Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнёров.

Новый флайт кампании #продолжаемпомогать посвящен пожилым людям, попавшим в сложную ситуацию — VK информационно и финансово поддерживает профильные благотворительные фонды и НКО.