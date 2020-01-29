Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена

Mail.ru Group объявила о начале продаж «Капсулы» — умной колонки на базе голосового ассистента «Маруся». «Капсула» — первая колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста «Вконтакте» и работать с пластиковыми RFID-картами. Колонка появится на прилавках уже в этом квартале.

Владельцам «Капсулы» будут доступны все навыки голосового ассистента. Колонка может рассказать последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы.

«Капсула» — первая умная колонка на российском рынке, оснащенная технологией онлайн-звонков. Пользователь с аккаунтом «Вконтакте» сможет звонить всем, кто есть в его списке друзей в социальной сети.

Авторизация «Вконтакте» также открывает возможности для прослушивания музыки. Владельцам «Капсулы» сервис дарит бесплатную подписку на музыку «ВКонтакте» на шесть месяцев. При участии MRG Tech Lab — технологического подразделения Mail.ru Group — была добавлена интеллектуальная система музыкальных рекомендаций. Она подбирает треки с учетом пользовательских интересов.

При помощи «Капсулы» можно слушать композиции, созданные искусственным интеллектом. Компания Mubert, которая специализируется на разработке музыкальных нейросетей, создает в режиме реального времени плейлисты в разных музыкальных жанрах: хаус, техно, эмбиент и другие. Капсулу можно попросить поставить музыку для сна, учебы, медитации и других занятий: в библиотеке уже более ста тематических подборок.

В «Капсуле» предусмотрены инструменты для развития интеллекта и тренировки памяти. Встроенная в колонку «Маруся» делится знаниями в формате игр и викторин, рассказывает интересные факты. Для детей есть обучающие программы, адаптированные под разные возрастные группы. Например, малышам Маруся читает сказки, а с ребятами постарше учит таблицу умножения. Кроме того, голосовой ассистент может включить «белый шум», который способствует спокойному сну младенцев. Для обучения ребенка, который пока не может сформулировать речевой запрос, можно будет приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты. На картах будут записаны развивающие игры, забавные звуки и другой контент. Чтобы поиграть с колонкой, нужно будет поднести карту к считывателю, встроенному в «Капсулу».

Особое внимание в колонке уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для «Капсулы», состоит из трех динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 вт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 вт). Динамики «Капсулы» покрыты акустической тканью особой фактуры, которая способствует передаче звука без искажений. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. В вечернее время можно включить специальный режим, при котором низкие частоты звучат тише.

Капсула непрерывно совершенствуется. Нейросети, используемые в «Марусе», постоянно обучаются на новых данных, анализируя множество диалогов. С каждым разом «Маруся» точнее понимает пользователей и лучше помогает им, а в «Капсуле» еженедельно появляются новые навыки. Возможности умной колонки и голосового ассистента доступны для партнерских и коммерческих интеграций компаний, а также для специальных проектов.

Одно из ключевых направлений развития «Капсулы» — интеграция колонки в системы умного дома. С помощью колонки можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали «Ростелеком» и Redmond.

Стоимость «Капсулы» составляет 6 990 руб.