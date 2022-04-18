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Россиян хотят заставить сдать ключи от криптокошельков под страхом уголовного наказания

Россиян хотят обязать передавать уполномоченным органам ключи к своим криптокошелькам под страхом уголовного наказания. С такой инициативой выступила Ассоциация банков России (АБР). Мера должна предотвратить нелегальный отток капитала через неконтролируемую криптовалюту.

Что предлагает АБР

Ассоциация банков России направила в Центробанк и правительственные ведомства письмо с предложением ввести уголовное наказание за хранение криптовалюты на некастодиальных криптокошельках, пишут «Известия». Если средства на кастодиальных кошельках де-факто контролируются операторами обмена (по аналогии с банковскими вкладами), то на некастодиальных цифровые активы и ключи находятся под личным контролем пользователя. И именно он, а не биржа несет ответственность за их сохранность.

Кастодиальный кошелек – это кошелек, в котором ваши личные ключи хранятся третьей стороной (например биржей). Некастодиальный кошелек – кошелек, в котором секретные ключи и цифровые активы находятся под личным контролем пользователя.

Такие кошельки делятся на два типа: «горячие» и «холодные». Первые — это браузерные с доступом через мобильные приложения, а вторые — аппаратные, с физическим доступом к кошельку, которые напоминают обычные флешки. Кроме того, такие кошельки считаются наиболее безопасными, поскольку не подвержены регуляторным рискам, анонимны и их крайне сложно взломать.

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Россиян хотят обязать передавать уполномоченным органам ключи к своим криптокошелькам под страхом уголовного наказания

Однако, по словам вице-президена АБР Анатолия Козлачкова, есть серьезные проблемы с взысканием криптовалюты должников и преступников, хранящейся на некастодиальных кошельках. Он рассказал изданию, что концепция разрабатывалась при консультативной помощи МВД. Она предусматривает введение уголовной ответственности за факт хранения криптовалюты на некастодиальных кошельках в случае, если она не была задекларирована.

Этот вариант в ассоциации считают наиболее логичным, но рассматривают и другой: ответственность предоставить ключ к кошельку уполномоченным органам. Если связь гражданина с таким кошельком установят, он должен будет выдать ключ к нему, в противном случае он понесет уголовное наказание. Это, как полагают в АБР, предотвратит нелегальный отток капитала через неконтролируемую криптовалюту. В России необходимо создать замкнутый контур их обращения, уверены в ассоциации. Росфинмониторинг поддерживает инициативу, в ее разработке приняло участие МВД.

Концепция была представлена на экспертном совете рабочей группы Госдумы по регулированию криптовалют. Депутаты ее раскритиковали. Достоверно установить связь лица с конкретным некастодиальным кошельком затруднительно, сказал «Известиям» председатель комиссии по развитию цифровых финансовых активов Российского союза налогоплательщиков Валерий Тумин.

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Цифровизация

В АБР указывали, что есть компании, которые оказывают услуги по отслеживанию транзакций для определения владельца кошелька, но стоимость их работы начинается от $10 000 за операцию. По мнению замглавы рабочей группы Андрея Лугового, такие меры только осложнят легализацию криптовалют.

У решения будут последствия

Основатель KIP Legal Tech, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков сказал CNews, что введение уголовной ответственности будет иметь два основных последствия.

Первое - появления способов обхода, включая специальные технические средства, транзитные кошельки и другие подобные способы, считает эксперт. По его мнению, любой запрет порождает подобные решения, и данное ограничение просто увеличит количество альтернативных решений и «подкормит» посредников.

Второе последствие - изменение мировой криптогеографии. «Россияне просто будут работать с другими странами, которые не внедряли подобных ограничений. И в этом смысле криптосанкции, как и санкции, касающиеся традиционных товарных и валютных рынков, рискуют ослабить финансовое положение самой страны-санкционера, во всяком случае, в тех юрисдикциях, которые интегрировали криптовалютные отношения в свои экономические системы», - считает Катков.

Екатерина Солнцева

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