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Спецпроекты

В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Правительство направило в Госдуму законопроект, вводящий нормативы оборота данных для частных операторов государственных инфосистем. Законопроект определяет обладателя информации и вводит ответственность частных операторов за достоверность и защиту данных ГИС.

Права на обладание информацией

Правительство направило в Госдуму законопроект, закрепляющий правовые нормы для частных операторов государственных информационных систем (ГИС) в профильном Законе об информации. Соответствующий документ одобрен на заседании Правительства 16 апреля 2020 г. и опубликован на сайте Госдумы.

Частное партнерство в рамках работы с ГИС было узаконено ранее в части 5.1 статьи 14 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» федеральным законом №173-ФЗ от 29 июня 2018 г. Тем не менее, до сих пор в законе отсутствовали нормы, закрепляющие обладание информацией в ГИС за соответствующими публично-правовыми образованиями – участниками концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

Наряду с нормами правообладания информацией в ГИС, новый законопроект также вводит ответственность для частных партнеров наряду с госорганами за обеспечение достоверности, актуальности данных в ГИС, за защиту и правомерность доступа к таким данным.

Права и ответственность частных операторов

Законопроект «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» подготовлен во исполнение пункта 3 указания Президента России Владимира Путина №Пр-2546 от 28 декабря 2018 г. о нормативном закреплении режима оборота данных в ГИС, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках ГЧП или концессии.

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Новый законопроект уточнит обязанности частных операторов ГИС

Изменения в законе затронут вопросы определения России или федерального субъекта страны в качестве обладателя информации (концедента) при создании, эксплуатации или модернизации ГИС для осуществления полномочий госорганов, если иное не предусмотрено федеральным законом. Новый законопроект предлагает закрепить определение обладателя данных ГИС в концессионном соглашении или соглашении о ГЧП.

В случае, если частный оператор (концессионер) является обладателем информации ГИС, он принимает обязательства обеспечивать недискриминационный доступ к этим данным в целях соблюдения прав заинтересованных лиц.

Предоставление государством коммерческому (частному) партнеру) информации в виде документов или записи на электронных носителях в рамках соглашения нормируется ч. 1 ст. 532 закона «О концессионных соглашениях», п. 2 ч. 2 ст. ЗЗ2 закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отмечается в документе.

На основании этих норм и п. 5 статьи 2 закона об информации, частный оператор является обладателем информации в ГИС получает полномочия, в том числе, разрешать или ограничивать доступ к этим данным, а также использовать их по своему усмотрению.

Информация в ГИС и другие сведения и документы в распоряжении госорганов, согласно ч. 9 статьи 14 закона об информации, являются государственными инфоресурсами, при этом информация в ГИС является официальной.

Законопроект в соответствии с ч. 9 ст. 14 закона об информации также предлагает определить наряду с госорганами обязанности частного оператора ГИС в части достоверности и актуальности информации, доступа к данным, защиты информации от неправомерных доступа, «уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий», отмечается в пояснительной записке.

Последующую доработку законопроекта на этапе второго чтения в Госдуме предлагается возложить на Минкомсвязи и Минфин.

Критика государственно-частного партнерства

Ранее с критикой нынешнего формата государственно-частного партнерства выступал бывший вице-премьер Максим Акимов, который до недавнего времени курировал в Правительстве цифровое развитие, а в феврале 2020 г. стал руководителем «Почты России», и в апреле 2020 г. также возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при АНО «Цифровая экономика».

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Максим Акимов, глава «Почты России»

В частности, в своем интервью РБК в феврале 2019 г. еще в бытность вице-премьером, он негативно оценил ГЧП в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», называя камеры фиксации нарушений на дорогах «средством коммерциализации».

По словам Акимова, частные проекты недопустимы «там, где государство использует принуждение и наказание». По его мнению, «в случае с камерами государство должно было напрямую вкладываться и на федеральных, и на региональных, и на муниципальных трассах».

В интервью Акимов также высказал предположение, что в сфере мониторинга и фиксации нарушений на дорогах система станет полностью государственной через пять-шесть лет.



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