Правительство Мурманской области оптимизировало СЭД для взаимодействия по МЭДО 2.7.1

С 2009 г. в исполнительных органах государственной власти Мурманской области для работы с документами, служебной переписки и согласования проектов правовых актов используется система документационного управления «Приоритет» на базе платформы Doscvision. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал дизайн».

Решение можно применять на рабочих местах в офисе, а также при удаленном формате работы. Губернатор Мурманской области, его заместители, руководители министерств, комитетов и управлений работают в системе непосредственно, а также используют мобильную версию решения «Автоматизированное рабочее место руководителя» для оперативного расписания резолюций, согласования и утверждения проектов электронных документов с использованием электронной подписи.

Ежедневно в системе утверждается около 2500 заданий и регистрируется порядка 1500 документов, а всего за время использования их было зарегистрировано порядка 5 млн. Система консолидирует работу с данными, поступающими с других ресурсов, в том числе с сайта «Общественная приемная Правительства Мурманской области», официального сайта Президента России и системы МЭДО (межведомственный электронный документооборот).

В марте 2021 г. в силу вступил совместный приказ Минцифры России и ФСО России от 04.12.2020 г. № 667/233, который определил состав формата данных новой версии 2.7.1 при обмене документами по МЭДО.

В целях соответствия новым требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и организаций проведена оптимизация системы для обеспечения возможности интеграции с МЭДО. Работы осуществлены компанией «Диджитал дизайн» – участником рынка СЭД/ЕСМ в России, которая занимается развитием системы в Правительстве Мурманской области уже более 10 лет.

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В рамках проекта были обновлены все компоненты СЭД, в том числе платформа Docsvision Core, выполнен переход на сервера с актуальной версией операционной системы. В результате проведенных работ обеспечена возможность обработки данных МЭДО в формате новой версии.

Заместитель Губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова: «В рамках проекта был оперативно проведен ряд настроек и доработок, которые позволяют реализовать обмен электронными документами между госорганами и госорганизациями с учетом требований совместного приказа Минцифры России и ФСО России от 04.12.2020 г. № 667/233. По результатам работ для исполнительных органов государственной власти Мурманской области в полном объеме обеспечена возможность обмена с участниками МЭДО электронными документами служебной переписки в формате МЭДО версии 2.7.1».

Заместитель генерального директора ЗАО «Диджитал дизайн» Василий Новиков: «Уверен, работы, проведенные в Правительстве Мурманской области по внедрению новой версии нашего продукта, не только обеспечат выполнение требований законодательства в части интеграции с МЭДО, но и качественно повысят уровень внутренней автоматизации для нашего заказчика».