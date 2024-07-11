Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2

Команда СЭД ТЕЗИС выпустила новую версию государственной сборки системы, предназначенной для федеральных органов власти и субъектов РФ. Основные новшества гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2: добавлена возможность использования нескольких баз данных для оптимизации нагрузки, реализована опция использования сервиса «Крипто Про» только на одном из серверов внутри кластера, повышено удобство работы с МЭДО. Помимо этого в системе улучшены быстродействие и удобство работы, учтены пожелания пользователей. Далее — обзор особенностей новой версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС. Об этом CNews сообщили представители СЭД ТЕЗИС.

В версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2 реализована возможность распределения данных между несколькими базами. Это помогает оптимизировать нагрузку на каждую БД, тем самым повысив отказоустойчивость и быстродействие.

Пользователи могут работать с карточками из разных БД без дополнительных усилий. Вся связанная с карточкой информация находится в той же базе данных. Данные из всех БД используются при фильтрации или сортировке карточек, а также при создании отчетов (внутренняя опись документов дела, реестр обращений граждан, отчет по журналам канцелярии, отчет по входящей корреспонденции и т.д.). Для всех карточек в системе, независимо от БД, применяются единые нумератора. Кроме того, пользователи могут добавлять связи между карточками в разных базах данных, создавать на основе карточки в одной БД новую карточку в другой БД, работать с несколькими БД при назначении задач. Также к разным БД незаметно для пользователей может обращаться мобильное приложение гос. сборки СЭД ТЕЗИС.

Администраторы СЭД со стороны заказчика получают полное управление данными в нескольких базах данных. Они могут указывать местонахождение карточек, распределять объем данных и запросы между БД. Поддерживается копирование вложений между разными БД. Несколько баз данных можно использовать при массовом перемещении сотрудников.

В СЭД ТЕЗИС добавлен механизм поиска карточек, созданных недавно. Его можно использовать для документов, договоров, совещаний, обращений граждан, резолюций и задач. При помощи фильтров можно вывести на экран все карточки, созданные за последние 30, 90, 180 или 365 дней, либо за все дни активности системы. Для сотрудников организаций, через которые проходит очень большой объем документов, это упрощает поиск наиболее свежих документов — а именно они требуются чаще всего.

В версии 4.1.2 добавлена функциональность повторной отправки исходящего документа в МЭДО. Раньше если адресат отклонял документ, к примеру, из-за того, что нужна была дополнительная информация или вложения, отправителю требовалось заново проделывать все действия, включая согласования и подписание ЭП. Теперь отклоненный документ можно просто отредактировать и повторно отправить в МЭДО. Это поможет пользователям сэкономить время и усилия.

К системе МЭДО через глобальный адресный справочник подключены федеральные органы власти и субъекты РФ. По просьбам наших заказчиков мы реализовали для них возможность пересылки документов из МЭДО своим подведоственным или дочерним организациям.

Раньше сервис для работы с электронной подписью «Крипто Про» требовалось устанавливать на каждый сервер внутри кластера. В версии 4.1.2 реализован механизм, позволяющий устанавливать Крипто Про только на одном из серверов, к которому буду обращаться все остальные. Это позволяет оптимизировать работу и уменьшить количество необходимых лицензий, тем самым сэкономив заказчику финансовые ресурсы.

Помимо перечисленных масштабных изменений мы также внесли в систему множество усовершенствований, направленных на улучшение UI/UX и оптимизацию работы.

Поддержка кириллицы в электронных адресах. Теперь письма можно отправлять без использования дополнительных инструментов или предварительной перекодировки.

Улучшено качество штампов в системе.

Добавлен механизм быстрого и удобного перехода к редактированию справочных данных из карточек документов, договоров и обращений граждан.

Для удобства пользователей варианты текста резолюций теперь отображаются в выпадающем списке с областью прокрутки.

Реализована возможность добавления в качестве вложений PDF-файлы с ошибками, которые создаются некоторыми многофункциональными устройствами печати. У таких файлов повреждены метаданные, но визуально они выглядят корректно и пользователи могут с ними работать как обычно.

Проведена оптимизация поиска и хранения информации, за счет чего улучшилось качество поиска, отклик системы стал быстрее.

Оптимизация работы с грифами доступа для входящих и исходящих документов МЭДО.

Оптимизированы механизмы импорта документов, историчности данных и безвозвратного удаления и т.д.

Гос. сборка СЭД ТЕЗИС активно развивается, позволяя заказчикам из федеральных органов власти и субъектов РФ получить доступ к самым современным трендам рынка электронного документооборота. Это дает возможность повысить эффективность государственного управления, а также качество услуг, оказываемых гражданам и бизнесу. Кроме того, развититие цифрового документооборота является одной из целей нового национального проекта «Экономика данных». Сейчас пользователям стала доступна минорная версия 4.1.2, а выпуск мажнорного релиза запланирован на конец 2024 года. Чтобы получить новую версию гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2, свяжитесь со своим менеджером или отделом продаж.