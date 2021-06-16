Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде

Минцифры готовит новую версию протокола Межведомственного электронного документооборота — МЭДО 3.0. Она обеспечит работу с документами с грифом ДСП, а также позволит проанализировать выполнение госведомствами поручений. Общие затраты на развитие МЭДО в период до 2024 г., по данным министерства, не должны превысить 3,8 млрд руб.

Запрет на прием электронных документов в старых версиях МЭДО

Руководитель аппарата Правительства России, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минцифры совместно со Спецсвязью Федеральной службы охраны (ФСО) обеспечить технологический запрет приема в Аппарате Правительства документов, поступивших из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в форматах платформы Межведомственного электронного документооборота (МЭДО) версий ниже последней — 2.7.1.

Кроме того, Григоренко поручил департаменту документационного обеспечения Правительства не осуществлять прием документов, поступивших из ФОИВ на бумажном носителе, но подлежащих представлению в электронном виде. Соответствующую выписку из протокола заседания у Григоренко опубликовал Telegram-канал «Координация профанации».

Что такое МЭДО

Система МЭДО, исторически запущенная как закрытая линия обмена между Администрацией Президента и Аппаратом Правительства, к 2009 г. приобрела свою действующую архитектуру, название и объединила крупнейшие госорганы в единую инфраструктуру обмена документами. В настоящее время МЭДО объединяет все федеральные органы исполнительной власти, высшие органы исполнительной власти субъектов России и крупнейшие организации с госучастием.

Чиновникам разрешать пересылать в электронном виде документы под грифом ДСП

Инфраструктура МЭДО представляет собой общую шину обмена со стандартным протоколом, обеспечивающую гарантированную доставку электронных документов, подписанных электронной подписью, из одного ведомства в другое. К шине подключены ведомственные системы электронного документооборота, за которые они самостоятельно отвечают.

Сейчас по МЭДО проходит до 100 тыс. юридически значимых электронных документов в день. Развитие МЭДО осуществляется по направлениям функционального обновления (в том числе введения новых форматов обмена), развития нормативного регулирования, а также расширения состава его участников за счет привлечения государственных и муниципальных органов и учреждений, сообщили в Минцифре. Работы по развитию МЭДО ведутся Минцифры вместе с Федеральной службой охраны (ФСО) и Росархивом.

Что нового в протоколе МЭДО 2.7.1

В 2020 г. Минцифры, после пятилетнего перерыва, возобновило работу межведомственного совета по МЭДО. Это позволило начать работы над новыми протоколами системы.

Как пояснил CNews замминистра цифрового развития Андрей Черненко, новая версия формата МЭДО (2.7.1) вводит обязанность передачи документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (кроме случаев, предусмотренных законом). Также вводятся обязанности заполнения ряда атрибутов, которые ранее были опциональными, и новые виды служебных сообщений.

«Эти изменения позволяют обеспечить автоматизацию процессов делопроизводства (авторегистрация входящих, получение уведомлений о регистрации или отказе в регистрации), повысить прозрачность межведомственного электронного документооборота (отправку и получение квитанций обработки по ходу жизненного цикла контрольных поручений), а также снизить долю бумажных документов в государственном делопроизводстве», — поясняет Черненко.

МЭДО 3.0: работа с ДСП и анализ выполнения поручений

По словам Черненко, сейчас готовится следующая версия протокола МЭДО — 3.0. В ней будет усовершенствована шина обмена, что обеспечит ускорение обработки документов. Также в новой версии протокола появится возможность работы с электронными документами с ограничительной пометкой «для служебного пользования» (ДСП) для ведомств, которые еще не аттестовали свои системы электронного документооборота на обработку таких документов. «Для нас, чиновников, привыкших к электронному документообороту, работа с ДСП — мучение, так как в большинстве случаев такие документы создаются и обрабатываются в бумажном виде», — объясняет Черненко.

Еще одно планируемое нововведение МЭДО 3.0 состоит в функциональном развитии формата: документы будут переведены в полностью цифровой вид, также будет увеличено количество описательных атрибутов, позволяющих реализовать новые возможности документооборота, активно управлять процессами формирования отчетности и вести необходимую статистику. Благодаря этому станет возможно проверять исполнения поручений, и появится инструмент измерения производительности «госмашины».

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«Сейчас ведомству дают поручение, которое оно должно отработать с рядом других ведомств, — объясняет Черненко. — При этому отсутствует полноценная картинка, сколько реально у какого ведомства в итоге поручений в работе и сколько “госмашинна” способна их переварить. Также станет понятно, с кем в ведомстве непосредственно надо отрабатывать конкретный документ на момент времени».

Затраты на создание и функционирование МЭДО

На развитие МЭДО, в том числе на подключение к типовому облачному решению системы электронного документооборота порядка 10 тыс. органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, до конца 2024 г. из средств федерального проекта «Цифровое государственное управления» будет потрачено не более 3,8 млрд руб., уточнили CNews в Минцифры

Типовая облачная СЭД для регионов

Недавно Минцифры разработало проект постановления Правительства о создании государственной информационной системы «Типовое облачное решение системы электронного документооборота» (ГИС ТОР СЭД). Задачей новой системы является автоматизация процессов внутреннего и межведомственного документооборота госорганов и организаций, не имеющих собственных СЭД, либо имеющих системы, не позволяющих эффективно осуществлять электронный документооборот.

В 2019 г. подведомственное Минцифры госпредприятие НИИ «Восход», ответственное за создание платформы ЮЗЭДО, провело тендер на создание системы электронного документооборота для госорганов. Победителем стала самарская компания Halmount.

«Далеко не все органы местного самоуправления и бюджетные подведомственные учреждения могут позволить себе внедрять свои самостоятельные решения для электронного документооборота, — отмечает Андрей Черненко. — Мы говорим региональным органам исполнительной власти, что они должны дойти с электронным документооборотом до каждой больницы, поликлиники, детского сада… И либо они делают это своими силами, используя системы электронного документооборота администраций, либо берут простое федеральное облачное решение».

Обозначенное решение обладает упрощенной и достаточной функциональностью для работы с электронными документами, считают в Минцифре. При этом вся функциональность является одинаковой для всех подключенных организаций и может меняться или дополняться только централизованно — сразу для всех пользователей. Само решение уже подключено к МЭДО.

Электронный документооборот в бизнесе

Еще одной инициативой Минцифры в области развития МЭДО является совместная с Федеральной налоговой службой (ФНС) проработка путей развития и регулирования документооборота в бизнесе. Важными вопросами являются обеспечение электронного документооборота в грузовых перевозках, переход к электронным кадровым документам, переход на смартконтракты, машиночитаемые электронные доверенности, архивное хранение и применение электронных документов в судебном делопроизводстве, рассказал Черненко.