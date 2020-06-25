ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО»

«Электронные офисные системы» (ЭОС) официально объявила о выходе новой версии СЭД «ДЕЛО» 19.6. Система «ДЕЛО» - одно из наиболее востребованных и популярных решений на рынке систем документооборота, обеспечивает все необходимое для автоматизации работы с документами, задачами и процессами их обработки. СЭД «ДЕЛО» традиционно сочетает подтвержденную надежность и отказоустойчивость, простоту обслуживания и применение актуальных технологических решений.

В СЭД «ДЕЛО» 19.6 расширена функциональность работы в веб-интерфейсах, добавлены новые возможности настройки пользователями, предусмотрены дополнительные инструменты для обмена документами с внешними системами и применения электронной подписи.

Все большее число пользователей переходит работу с системой документооборота с помощью интернет-браузеров. Необходимость массового удаленного доступа пользователей ускорила процесс такого перехода. В СЭД «ДЕЛО» для работы через веб-браузер предусмотрен набор специализированных интерфейсов – «Руководитель», «Специалист», «Помощник руководителя». Веб-интерфейсы «ДЕЛО» 19.6 получили новые возможности для быстрой и эффективной обработки документов: расширены возможности контекстной подстановки при заполнении атрибутов, предусмотрены новые виды групповых операций над записями, обновлен интерфейс функции «Поиск».

Функциональность веб-интерфейсов дополнена с учетом более широкого круга пользователей. Добавлены возможности работы с пунктами документов, дополнены возможности по контролю исполнения поручений, просмотру протоколов действий. Предусмотрено наглядное представление информации о пересылке документа, ходе ознакомления, а также о списании в дело и уничтожении.

Также в специализированных веб-интерфейсах ДЕЛО 19.6 реализована возможность регистрации документов, поступивших в электронном виде (e-mail, каналы МЭДО).

Взаимодействие систем документооборота и контроль прохождения документов в подведомственных организациях – еще одна задача, ставшая особенно актуальной в новых условиях. Для обмена документами и информацией об их обработке в СЭД «ДЕЛО» применяется модуль СЭВ (Сервер Электронного Взаимодействия). В СЭД «ДЕЛО» 19.6 модуль обновлен и доработан. Предусмотрен поиск организации по ИНН при регистрации документа, добавлена возможность шифрования передаваемых сообщений, реализован механизм отправки файлов исполнителей с электронной подписью при визировании и подписании проектов документов.

Установка и конфигурирование модуля СЭВ стала проще благодаря применению нового механизма фоновых задач в СЭД «ДЕЛО».

В «ДЕЛО» 19.6 расширены и дополнены возможности для настроек пользователями и технологами системы.

Реализован механизм доступа к личным спискам. Каждый пользователь может предоставить доступ к личным элементам справочников другим сотрудникам. Добавлена возможность сохранения параметров проекта документа при ручной отправке на согласование/подписание (параллельное или последовательное согласование, ожидаемый срок), что может существенно сэкономить время при подготовке документов.

В настройках, доступных технологам системы, предусмотрены новые возможности по заполнению значений атрибутов по умолчанию для групп документов. Для упрощения работы технологов в связи с массовым переходом к специализированными веб-интерфейсам, при обновлении системы реализовано автоматическое назначение соответствующим пользователям роли «Руководитель» или «Специалист».

Перечисленные нововведения СЭД «ДЕЛО» 19.6 позволяют быстрее и эффективнее выполнять привычные задачи, что особенно актуально в условиях перевода все большего числа деловых процессов в контур системы документооборота.