Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС»

«Ред софт» и «Полиматика» провели тестирование своих продуктов на совместимость. Результаты испытаний подтвердили корректную работу аналитической платформы Polymatica Analytics с операционной системой «Ред ОС».

Polymatica Analytics предназначена для работы с большими объемами данных в интерактивном режиме. Сочетание высокой скорости обработки многомерных массивов с понятным интерфейсом позволяет платформе без программирования выполнять все операции по расчету и визуализации. BI-платформа Polymatica зарегистрирована в реестре российского ПО.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Принятие решений требует эффективного анализа информации. Мы идем в ногу со временем, поэтому подтверждение совместимости «Ред ОС» с технологиями, помогающими работать с данными, является для нас важным шагом. Развитие сотрудничества с «Полиматика» имеет хорошие перспективы как для наших компаний, так и для российского рынка ИТ в целом», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Цифровая трансформация задает новые правила игры, делая ставку на прозрачность процессов и их оперативное улучшение. Проводником знаний о том, что и как нужно усовершенствовать, является система Business Intelligence. Наша аналитическая платформа «на лету» обрабатывает миллиарды строк данных для того, чтобы руководитель любого уровня мог получить ответы на свои вопросы в режиме диалога, без пауз и дополнительных действий со стороны ИТ-служб. Совместимость с «Ред ОС» позволит предприятиям и организациям, у кого в ИТ-инфраструктуре уже есть вычислительные комплексы с данной операционной системой или рассматривающим ее в качестве серверной операционной системы взамен импортных решений, внедрить и использовать Polymatica для роста собственной эффективности и аналитической культуры», – сказал Сергей Куликовский, генеральный директор компании «Полиматика».