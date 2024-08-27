SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB

Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны компаниям с быстро растущими и изменяющимися массивами данных. Решения обеспечат работу с высоконагруженными системами без потери производительности. Проект будет способствовать переориентации бизнеса на российские продукты собственной разработки ГК Softline.

Промышленная СУБД Proxima DB, разработанная на основе PostgreSQL, обеспечивает более высокую производительность и отказоустойчивость, чем Open Source решения, поддерживает работу с более чем 10 тысячами сетевых соединений. Решение позволяет оперативно масштабировать систему хранения данных за счет функции быстрого автоматического развертывания кластеров по шаблонам за 10 минут через пользовательский интерфейс.

Загружать информацию в Proxima DB пользователи теперь смогут с помощью специального коннектора, созданного Polymatica. Он позволяет работать с источниками данных в гибридном режиме: как подключаться к ним напрямую, так и осуществлять импорт в локальную базу данных.

«Благодаря коннектору мы с уверенностью можем подтвердить корректную работу BI-платформы Polymatica в тандеме с СУБД Proxima DB. Преимущество такой интеграции заключается в том, что в качестве одного из ключевых узлов используется отечественный продукт, это дает больший уровень безопасности системы. Также нам, как отечественному вендору, важно, чтобы Polymatica была совместима с другим российским ПО. Оба решения – Polymatica BI и Proxima DB – включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры, поэтому такая интеграция особенно актуальна предприятиям и организациям госсектора», – сказал Эльдар Мустафин, технический директор Polymatica компании SL Soft.

«У BI-платформы, которая обрабатывает большие объемы данных в режиме, близком к режиму реального времени, есть высокие требования к производительности и безопасности СУБД. Отказоустойчивость и стабильность работы, которую обеспечивает Proxima DB, подойдет компаниям, в которых вопросы скорости масштабирования инфраструктуры без потери производительности выходят на первый план», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств компании Orion soft.