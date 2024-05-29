Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline)

Банк, входящий в топ-5 игроков российского рынка по объему активов, заменил иностранную систему для решения задач по бизнес-аналитике отечественным BI-инструментом Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

До 2022 г. сотрудники банковской организации пользовались Microsoft Power BI, затем компании потребовалось заменить зарубежное решение. По итогам конкурса был выбран конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards.

Специалисты банка обладают большим опытом использования BI-продуктов. У них было несколько четких требований — новое решение должно базироваться на российском стеке технологий и быть зрелым, с большим количеством референсов в компаниях федерального масштаба. Также инструмент должен функционировать в режиме самообслуживания (self-service), чтобы у каждого пользователя была возможность настраивать интерфейс и функциональные клавиши под свои предпочтения. Еще одним требованием стала корректная визуализация большого объема данных и расширенные возможности взаимодействия с ними: drill-down и drill-through, а также кросс-фильтрация.

Банк приобрел безлимитные лицензии Polymatica Dashboards по модели White label. Она подразумевает, что вендор предоставляет заказчику платформу для создания собственного продукта, а также оказывает поддержку при кастомизации и развитии платформы. В банке уже сформирована команда, которая занимается дальнейшей разработкой собственного продукта на основе Polymatica Dashboards.

Продукт будет применяться для мониторинга KPIs на всех уровнях визуализации событий для внутренних ситуационных центров и решения других аналитических задач, требующих быстрого создания информационных панелей и их интеграции в бизнес-процессы.

«Для нас честь, что этот крупный проект успешно стартовал и архитектурный комитет банка утвердил продукт Polymatica Dashboards в качестве нового стандарта аналитической системы. Надеемся, что наше сотрудничество с банком продолжится», — отметил Иван Крот, руководитель коммерческого блока Polymatica компании SL Soft.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

Polymatica — линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики от дашбордов до принятия решений в автоматическом режиме. С 2023 г. — часть продуктового портфеля компании SL Soft. Все решения Polymatica входят в Реестр отечественного ПО.