РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica

В образовательный процесс включены два продукта, разработанные компанией «Полиматика» (ГК Softline) – Polymatica Analytics и Polymatica Dashboards. С помощью них студенты прокачивают свои навыки в области анализа данных: в частности, учатся применять методы data mining и визуализировать полученные показатели в виде интерактивных дашбордов.

С Polymatica Analytics и Polymatica Dashboards работают студенты двух программ бакалавриата: «Предпринимательство и управление бизнесом», «Логистика и управление цепями поставок». Также продукты применяются на программах магистратуры: «Экономика фирмы» и «Международный бизнес».

Polymatica Analytics позволяет работать с любыми наборами данных в режиме реального времени. Решение помогает студентам РЭУ им. В.Г. Плеханова анализировать данные с помощью методов data mining, таких как кластеризация и поиск ассоциативных правил. Затем с помощью конструктора информационных панелей учащиеся могут создавать интерактивные дашборды, чтобы увидеть результаты анализа в удобной и наглядной форме.

«Ранее в процессе обучения использовался один из продуктов SAP. После ухода вендора мы стали искать замену среди российских разработок. Для нас было важно, чтобы новое аналитическое решение было дружелюбным к пользователю, так как в мы стараемся сделать акцент на экономическом аспекте анализа данных. Продукты "Полиматики" – зрелые и ориентированные на бизнес-пользователя – отвечали всем нашим запросам. Сейчас они успешно применяются в рамках трех дисциплин: "Прикладные бизнес-исследования", "Методология и методы исследований в менеджменте", "ИТ в логистике"», – сказал Дмитрий Завьялов, к.э.н., заведующий кафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

«В нашей компании мы стараемся перенимать лучшие мировые практики не только в области технологий и разработки продуктов, но и сотрудничества с высшими учебными заведениями. Мы предлагаем бессрочные академические лицензии, тестовые доступы для студенческих проектов, чтобы в результате появлялись специалисты, которые могут решать актуальные задачи в области анализа данных здесь и сейчас. Это ответственная миссия и мы очень рады, что кафедра предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова выбрали нас в качестве партнеров», – отметила Наталья Яшенкова, директор по маркетингу компании «Полиматика».

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Компания «Полиматика» (ГК Softline) более 10 лет разрабатывает аналитические инструменты для работы с большими объемами информации с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных и машинного обучения, а также предоставляет комплексный подход на всех этапах аналитики: описательной, исследовательской, прогнозной и прескриптивной — от визуализации данных до создания цепочки автоматического принятия решений на основе искусственного интеллекта.