Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о подписании соглашения о приобретении 51-процентной доли в российской компании ООО «Полиматика Рус», разрабатывающей аналитические инструменты low-code, предназначенные для визуализации данных, многомерного анализа больших объемов информации, создания моделей машинного обучения и построения стратегий принятия решений в автоматическом режиме.

Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений.

Polymatica Dashboards ー предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.

Polymatica Analytics ー предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме. Обладает невероятным уровнем быстродействия благодаря собственной уникальной технологии.

Polymatica ML ー предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.

Polymatica Decision Manager ー интеллектуальная система поддержки принятия решений.

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

Polymatica замещает зарубежные решения self-service BI (Tableau, Power BI, Qlik), аналитические платформы уровня Enterprise BI (SAS, SAP, Oracle, IBM), а также решения для построения моделей ML, предиктивной аналитики и систем поддержки принятия решений (SAS, IBM). В настоящий момент продукты Polymatica внедрены в госсекторе, ритейле, энергетике, банках и телекоме и насчитывают более 30 тыс. пользователей.

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Продукты российского вендора универсальны и могут применяться в разных отраслях. В частности, для клиентов ГК Softline из финансового сектора инструменты Polymatica способствуют повышению эффективности процесса определения кредитоспособности клиентов, предотвращению мошеннических финансовых операций и повышению уровня удовлетворенности клиентов. Для государственного сектора — это возможность оперативной организации ситуационных центров и штабов мониторинга для принятия управленческих решений и контроля за различными объектами. Для промышленных предприятий и заказчиков энергетической отрасли появится возможность прогнозировать выход из строя оборудования и усовершенствовать работу с персоналом, закупками, дебиторской задолженностью. Среди перспективных направлений можно также назвать медицину, образование.

ГК Softline планирует использовать линейку продуктов Polymatica для расширения предложения корпоративным заказчикам в сочетании с другими российскими решениями, заменяющими экосистему Microsoft.

«В фокусе нашей M&A-активности ー компании с сильными отраслевыми позициями и лидерским потенциалом. К их числу относится и Polymatica. Что важно, платформа входит в реестр российского ПО, в дорожную карту сквозных технологий и использует лучший мировой опыт для создания собственных решений, которые отлично ложатся в нашу стратегию создания собственного набора ПО для корпоративного сегмента. Мы рассчитываем, что результатом сделки будет активный рост и развитие проекта», ー сказала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

В свою очередь, благодаря развитой сети представительств ГК Softline компания Polymatica усилит свои позиции на рынке BI, ускорит развитие в ключевых стратегических направлениях, получит новые возможности для расширения бизнеса в регионах и на зарубежных рынках, а также дополнительные ресурсы для развития продуктов.

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«Одним из важнейших преимуществ Polymatica является «доступность из коробки» всех наших инструментов – ПО можно развернуть и сразу начать использование. Такой подход позволяет нам сконцентрироваться на разработке для создания качественного и универсального продукта. Присоединение к Softline позволит быстрее и эффективнее масштабировать бизнес Polymatica благодаря доступу к дополнительным ресурсам крупного партнера, отлаженным процессам и широкой сети продаж, а также богатому опыту продвижения готовых программных решений на российском и зарубежных рынках», ー отметил коммерческий директор компании Polymatica Григорий Воротынцев.