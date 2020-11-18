«Полиматика» выпустила конструктор для самостоятельного создания дашбордов

На российском BI-рынке появился новый конструктор дашбордов: Polymatica Dashboards – модуль BI-платформы, разработанный компанией «Полиматика». Как и остальные продукты вендора, он соответствует концепции Self-Service BI. С его помощью пользователь с любым уровнем аналитических навыков может создать дашборд с нужной степенью детализации, а при внедрении вместе с аналитическим модулем Polymatica Analytics – сделать drill down в исходные данные для подробного изучения ситуации.

Российская компания «Полиматика» специализируется на разработке инструментов для анализа больших объемов данных. Ее флагманский продукт, платформа Polymatica Analytics, отличается высокой скоростью обработки неограниченных массивов данных и удобным интерфейсом, позволяющим пользователям получать аналитические срезы без привлечения ИТ-специалистов. Платформу используют представители госсектора, а также телекома, ритейла, банковской и энергетической сфер.

Чтобы предоставить пользователям больше возможностей для самостоятельной работы со своими данными, «Полиматика» разработала новый продукт – конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards. С его помощью любой сотрудник может самостоятельно создать нужные ему виджеты и на их основе построить интерактивный дашборд. Лаконичный и интуитивно понятный интерфейс позволяет освоить продукт за пару часов.

Решение позволяет представить результаты анализа данных в максимально удобном и наглядном виде. Панель можно быстро перестроить с помощью различных фильтров: это особенно удобно, если, например, бизнес-пользователю необходимо получить более детальную информацию по одному из показателей. Дашборд можно экспортировать в PDF или PNG-файл, разместить на сайте компании или поделиться ссылкой на него с руководителями и коллегами.

При комплексном внедрении Polymatica Analytics и Polymatica Dashboards сотрудники компании могут делать мгновенный переход от агрегированных показателей на уровень исходной детализации для подробного исследования. Если при работе с интерактивным отчетом у аналитика или руководителя возникает интерес к определенным цифрам, они могут «провалиться» из дашборда в аналитический модуль и посмотреть, как сформировались эти значения и какие факторы оказали на них влияние.

«Сегодня скорость принятия управленческих решений значительно возросла, и для большей эффективности они должны базироваться на качественных данных. Поэтому наглядные аналитические отчеты с полезными инсайтами нужны руководителям всех уровней буквально в режиме реального времени. Зачастую в крупных компаниях спрос на них так высок, что ИТ-специалисты не всегда могут оперативно обработать все запросы и вовремя их удовлетворить. Это влияет на развитие рынка BI, и мы видим, как главными трендами становятся оперативность и доступность инструментов. Наш конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards им полностью соответствует: с ним могут работать пользователи с любым уровнем ИТ-навыков. Мы также позаботились об отказоустойчивости: решение не теряет в скорости даже при десятке тысяч подключений, поэтому каждый пользователь может наблюдать за динамикой бизнес-процессов в режиме реального времени», – прокомментировал Сергей Куликовский, генеральный директор компании «Полиматика».