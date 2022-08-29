Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт

Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале сотрудничества с российским вендором «Полиматика». Партнеры смогут заказать в Treolan полный спектр продуктов вендора.

«Полиматика» – российская компания-разработчик инструментов, позволяющих аналитикам и бизнес-пользователям оперативно визуализировать показатели в виде интерактивных дашбордов, исследовать данные любого размера в режиме реального времени и создавать модели на базе методов машинного обучения.

В основу решений заложены принципы самообслуживания пользователей, когда дашборд или модель МО можно создать в конструкторе, не прибегая к программированию. За счет данного подхода становятся доступными профессиональные аналитические инструменты для сотрудников и компаний из различных отраслей. Комплексное решение Polymatica включает в себя: Polymatica Dashboards, Polymatica Analytics и Polymatica ML.

Polymatica Dashboards – инструмент Business Intelligence, позволяющий создавать информационные панели для отслеживания ключевых показателей и принятия управленческих решений. Готовый дашборд можно опубликовать в открытый доступ для просмотра по ссылке или встраивания на сайт. Данные для панелей можно импортировать из различных источников, количество которых постоянно увеличивается.

Polymatica Analytics – решение, позволяющее свободно оперировать любыми наборами данных в режиме реального времени благодаря собственным новаторским разработкам. Вся работа в интерфейсе осуществляется с помощью интуитивно понятных операций и манипуляций мышью. Для получения аналитического среза не требуется написание специальных кодов и макросов. Освоить функциональность системы можно за несколько часов

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Polymatica ML – российское платформенное решение полного цикла для машинного обучения. Позволяет исследовать данные для выявления закономерностей, строить модели, используя графический интерфейс, и оперативно переводить модели в промышленную эксплуатацию. Встроенный функционал MLOps обеспечивает единое хранение всех моделей ML на предприятии и предоставляет инструменты для мониторинга качества опубликованных моделей.

Эдуард Жданов, технический pre-sale Treolan, сказал: «Партнерство с Polymatica — это отличный шаг для развития BI-направления на отечественном рынке. Продукт обладает мощными, но в тоже время простыми инструментами для визуализации и анализа данных. Вместе с Polymatica мы сможем удовлетворить запросы в сфере бизнес-аналитики наших партнеров и их заказчиков».

Алексей Бредихин, руководитель по работе с партнерами компании «Полиматика», сказал: «Наши BI-инструменты не только просты в освоении и эксплуатации. Они также предоставляют возможность добавлять собственные компоненты, расширяя коробочный функционал. Это позволит партнерам создавать визуализации и сервисы под индивидуальные требования заказчиков без привлечения нас как вендора».