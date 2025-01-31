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Стецук Максим
|31.01.2025
|АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов 1
|22.01.2025
|АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов 1
Стецук Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 2
|НППКТ 29 2
|Softline - Polymatica - Полиматика 176 2
|Softline - Софтлайн 2855 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 2
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 2
|Linux - Debian GNU 474 2
|Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 2
|Шор Андрей 6 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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