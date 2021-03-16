«Полиматика» развивает направление Machine Learning

ИТ-компания «Полиматика» выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Полученные средства будут направлены на усиление направления машинного обучения: формирование команды и запуск разработки соответствующего программного модуля BI-платформы Polymatica. Продукт будет ориентирован на бизнес-пользователей, что означает понятный интерфейс, простой доступ к источникам данных и короткое время от постановки задачи до ее решения. Он поможет государственным и частным компаниям решать самые разнообразные задачи – выявление потенциальных нарушителей обязательств, например, при уплате налогов, контроль качества продукции (определение вероятности брака на производственной линии), диагностика заболеваний.

«Полиматика» — российский разработчик BI-платформы, позволяющей в интерактивном режиме обрабатывать большие объемы данных и создавать дашборды специалистам с любым уровнем ИТ-навыков. На данный момент компания предлагает клиентам два продукта для аналитики и отчётности: Polymatica Analytics для работы на уровне исходной детализации и конструктор дашбордов Polymatica Dashboards для визуализации агрегированных показателей.

Для того чтобы заказчики «Полиматики» могли дополнить работу со своими данными инструментами продвинутой аналитики, компания приняла решение активно развивать направление машинного обучения. Проект с описанием задач программного модуля Polymatica ML был представлен на конкурс Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и вошел в число победителей. Полученный грант поможет компании укрепить команду новыми разработчиками и специалистами, что позволит значительно ускорить создание продукта.

Объединение возможностей флагманского решения «Полиматики» с функциональностью нового модуля позволит последнему поддерживать все этапы анализа данных: подготовку и исследование данных, поиск закономерностей, построение моделей, оценку их качества, применение моделей, управление их жизненным циклом.

Модели интеллектуального анализа, построенные на исторических данных, помогут пользователям решать самые разнообразные задачи. Например, в области государственного управления новый модуль может применяться для моделирования рисков и контроля выполнении планов и программ. Для сервисов поиска работы – находить лучшие сочетания между вакансиями и кандидатами. Представителям финансовой отрасли Polymatica ML поможет предотвращать случаи мошенничества и повышать удовлетворенность клиентов, а промышленным и энергетическим компаниям – прогнозировать поломки оборудования и контролировать качество продукции. Также «Полиматика» планирует взаимодействовать с представителями здравоохранения: для них машинное обучение может оказаться полезным, например, для диагностики заболеваний и выявления пациентов с предрасположенностью к тем или иным заболеваниям по косвенным признакам.

Как и в случае с другими продуктами «Полиматики», разработчики уделяют внимание понятному интерфейсу. Он позволит бизнес-аналитику без программирования и привлечения ИТ-специалистов создавать интеллектуальные модели обработки данных и внедрять их в работу. Также заказчики смогут выбирать способ развертывания решения – on-premise или в облаке.

«Технологии машинного обучения сейчас очень популярны, но для их реального внедрения нужны значительные временные и финансовые ресурсы, а также опытные специалисты. В результате от пилотных проектов к регулярному использованию моделей машинного обучения сейчас переходят, как правило, только крупные и высокотехнологичные компании. Поэтому мы поставили перед собой цель – разработать отечественный продукт для решения задач, связанных с интеллектуальным анализом: удобный, эффективный и независимый от западных технологий. Последний фактор значительно снижает стоимость внедрения такого решения и делает его более доступным», – сказал Сергей Куликовский, генеральный директор компании «Полиматика».

«Благодаря полученному гранту и компетенциям нашей команды, а это лучшие специалисты в области ML на российском рынке, мы сможем в кратчайшие сроки создать конкурентоспособный продукт, не уступающий, а в некоторых аспектах превосходящий западные аналоги. На сегодняшний день уже реализован ряд инициатив, и мы планируем, что прототип модуля Polymatica ML будет представлен в начале лета, а коммерческая версия продукта к концу этого – началу следующего года», – отметил Константин Малашенко, директор проекта Polymatica ML.