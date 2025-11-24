SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление платформы бизнес-аналитики Polymatica BI

SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила обновленную версию платформы Polymatica BI, предназначенную для анализа и визуализации больших данных в реальном времени. Релиз включает ряд изменений и новых возможностей в модулях Dashboards и Analytics, направленных на повышение эффективности работы с данными и производительности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ключевые изменения модуля Dashboards

Основное обновление — реализация встроенного модуля ETL, объединяющего процессы Extract (импорт), Transform (объединение данных, изменение типов колонок, расчетные вычисления / формулы) и Load (загрузка в локальное хранилище). Пользователи могут формировать датасеты из нескольких источников данных с последующей трансформацией и загрузкой в локальное хранилище системы, а также на основе одного источника и подгрузкой в режиме прямого подключения.

Помимо этого, добавлено объединение таблиц/view по нескольким ключам и расширены возможности работы с наборами данных с помощью No-code и SQL. Также появилась возможность редактировать наименования колонок непосредственно в окне ETL-датасета и добавлен поиск для источников и таблиц.

Другие изменения

Новый виджет «Тепловая карта» (Heatmap) в библиотеке визуализаций.

Добавление комментариев к дашбордам для улучшения коммуникации. Позволяет командам проводить обсуждения непосредственно в системе, фиксируя примечания и идеи для совместной работы.

Добавление тегов к объектам системы. Теги упрощают поиск и категоризацию дашбордов, датасетов и других элементов, повышая эффективность навигации. ​

Возможность добавления объектов в избранное. Быстрый доступ к часто используемым элементам сокращает время на поиск и повышает продуктивность. ​

Выгрузка диагностической информации о системе. Функциональность дает возможность пользователям собирать необходимую для диагностики системную информацию в один клик.

Ключевые изменения модуля Analytics

В текущем обновлении основное внимание уделено повышению удобства работы — как со стороны пользовательского опыта, так и с точки зрения оптимизации нагрузки на сервер, базы данных и рационального использования ресурсов системных инженеров.

Разработан механизм управления утилизацией ресурсов CPU при обновлении мультисфер (OLAP), что дает администраторам гибкий контроль баланса между процессом импорта и свободными мощностями для пользователей.

В рамках увеличения производительности удалось снизить количество SQL-запросов и нагрузки на БД при создании мультисферы и сэкономить ресурсы дисковых пространств при работе с программой.

Расширение лога мультисфер для улучшения журналирования. Повышена информативность системных журналов с возможностью их получения напрямую через интерфейс по всем серверным узлам кластера. Улучшение снижает нагрузку на системных инженеров и сокращает время получения необходимой информации для анализа инцидентов, а для кластерной конфигурации открывает возможность администраторам получить системный лог узлов/слейвов напрямую из интерфейса.

Улучшения UX — особое внимание уделено усовершенствованию пользовательского опыта за счет доработок области захвата, размеров и расположения кнопок, индикации, эргономики окон работы с выборками или вычислимыми фактами. Добавлены подсказки и проверки при настройке критических полей. Пользователи, которые в основном работают с готовыми отчетами, теперь могут выбрать, какое функциональное окно открывать при авторизации и начале работы.

Расширены возможности управления экспортом и обновлением мультисфер на основе файлов по API через библиотеку PolyAPI. Упрощена поддержка системы для инженеров за счет параметризации конфиг-файлов Python-скриптов, где указываются адреса связанных файлов для их ручной актуализации. Расширен веб-интерфейс для обновления мультисфер на основе файлов, включая механизм замены источников данных без пересоздания. Добавлена возможность экспорта отчетов через веб с тонкими настройками (разряды данных, даты, алгоритмы), а также смена типа расчета на «уровень» в таблицах с одной размерностью, что сокращает количество действий пользователя для нужного отображения и анализа данных.

Также для Polymatica BI продолжается расширение списка поддерживаемых актуальных версий операционных систем — в этом релизе добавлена поддержка Astra Linux SE 1.8.

«Текущее крупное обновление Polymatica BI усиливает позиции продукта на рынке бизнес-аналитики за счет развития инструментов подготовки данных (ETL), внедрения новых инструментов визуализации, а также оптимизации OLAP-вычислений. Эти улучшения не только ускоряют обработку данных, но и делают интерфейс более интуитивным, помогая компаниям и пользователям принимать обоснованные решения в реальном времени», — отметил Эльвин Мустафаев, директор департамента BI Polymatica компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).