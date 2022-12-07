«Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений

Polymatica Decision Manager позволяет легко создавать, внедрять и централизованно управлять стратегиями принятия решений, основанными как на моделях искусственного интеллекта, так и на экспертных знаниях пользователей. Система соответствует принципу low-code, ее современная архитектура и возможности горизонтального масштабирования позволяют обрабатывать большие объемы данных, в том числе в режиме реального времени. Polymatica Decision Manager может заменить аналогичные западные продукты и востребована, прежде всего, в компаниях финансового сектора, телекоммуникационных, розничных и промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители «Полиматики».

Система поддержки принятия решений (СППР) Polymatica Decision Manager входит в экосистему Polymatica, которая включает в себя конструктор для создания интерактивных информационных панелей (дашбордов) и отчетов, инструмент для многомерного анализа больших массивов данных и платформу для создания и управления ML-моделями. Таким образом, российская компания «Полиматика» предоставляет своим клиентам инструменты для решения задач на всех этапах интеллектуального анализа данных, а Polymatica Decision Manager выполняет задачи последней мили аналитики. Система является функциональным аналогом таких зарубежных решений как SAS Real-Time Decision Manager, FICO Scoring, Experian PowerCurve и др.

«Системы поддержки принятия решений активно внедряются в различных отраслях и бизнес-процессах компаний: кредитный скоринг в финансовом секторе, цифровые советчики для промышленных предприятий, риск-ориентированные системы в государственном секторе и многие другие. Использование нашего нового продукта Polymatica Decision Manager позволит существенно упростить внедрение и расширить сферу применения интеллектуальных СППР, при этом обеспечить централизованное и прозрачное управление стратегиями принятия решений. Особенностью продукта является возможность простого использования алгоритмов искусственного интеллекта в цепочках решений благодаря тесному взаимодействию с Polymatica ML. Как и другие наши продукты, система отличается современной архитектурой, широкими возможностями интеграции и масштабирования, интуитивно понятным интерфейсом. При ее разработке мы выбрали формат low-code платформы, что подходит как бизнес-пользователям – для них доступен конструктор из готовых компонентов, так и ИТ-специалистам, имеющим возможность расширения стандартной функциональности за счет добавления собственного программного кода», – сказал Михаил Александров, главный конструктор Polymatica ML.

В основе Polymatica Decision Manager лежит графический конструктор, позволяющий пользователям управлять цепочками принятия решений на различных шагах их жизненного цикла: создание, тестирование, внедрение и мониторинг. Для создания стратегий могут использоваться экспертные правила, модели машинного обучения, а также запросы к внутренним и внешним сервисам и источникам данных.

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Готовые цепочки решений оперативно внедряются в отдельные контейнеры, доступные для применения в различных режимах. Непосредственно перед запуском стратегий в продуктивной среде встроенные механизмы тестирования помогают убедиться в корректности их работы и снизить риск принятия ошибочных решений. Если в компании уже используется BI-платформа Polymatica, то пользователи также получают возможность формировать отчеты и выполнять мониторинг показателей эффективности работы стратегий.

«Быстро меняющиеся условия, в которых мы оказались, влияют и на аналитические процессы. Сегодня решения, принятые в режиме реального времени и учитывающие текущие обстоятельства клиента, в несколько раз эффективнее принятых с задержкой. Поэтому наибольшую потребность в нашем решении мы видим от клиентов финансового, розничного и промышленных секторов – именно в этих сферах наблюдается наибольшая связь между скоростью принятия качественных решений и экономическими показателями. Сейчас мы уже работаем над несколькими пилотными проектами, также готовы помочь с миграцией тем компаниям, которые ранее использовали зарубежные СППР», – отметил Михаил Александров.