СУБД «Линтер» совместимы с ОС «ОСнова»

Компании «Релэкс» и «НППКТ» протестировали совместимость российской системы управления базами данных «Линтер» с операционными системами ОС «ОСнова» версии 2.12, сертифицированной ФСТЭК, и ОС «ОСнова» версии 3.0. Проведенное тестирование подтвердило корректную работу систем при совместной эксплуатации, что делает возможным их применение в государственном и коммерческом секторах с высокими требованиями к безопасности данных. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

Тестирование проводилось на технологической базе и по методике компании «Релэкс», которая включает всесторонние проверки функциональности, производительности и стабильности работы двух систем в различных условиях. Результаты тестирования показали, что сочетание СУБД «Линтер» и ОС «Основа» обеспечивают защиту информации и стабильную обработку данных.

«Мы рады представить нашим клиентам возможность совместного использования ОС «ОСнова» и СУБД «Линтер». Эта интеграция подтверждает нашу приверженность поддержке отечественных технологий и готовность обеспечить высокий уровень кибербезопасности для всех российских компаний», – отметил заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию Андрей Шор.

«Проводя тестирования СУБД «Линтер» с различными российскими ОС, мы расширяем спектр возможностей наших клиентов по защите критически важных информационных ресурсов. Это особенно важно в контексте цифровой трансформации экономики и повышения уровня киберзащищенности государственных и коммерческих структур», – сказала заместитель директора по развитию компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

Операционная система «ОСнова» — отечественная разработка, совместима с важными для пользователя и администратора программными пакетами, удовлетворяет современным техническим требованиям и включена в Единый реестр Минцифры.

СУБД «Линтер» — российские системы управления базами данных, разработанные специалистами АО НПП «Релэкс». Пользователям доступны необходимые средства мониторинга за состоянием СУБД, возможности горячего резервирования баз данных и их архивацию, а также инструментарий для обеспечения информационной безопасности хранимых данных и минимизации утечек. «Линтер Стандарт» предлагает основной функционал, а редакция «Линтер Бастион» (сертифицирована ФСТЭК) обладает дополнительными подсистемами защиты и шифрования данных.